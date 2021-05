Los acusados Matías Farías de 27 años y Juan Pablo Offidani de 46, enfrentarán un nuevo juicio oral con perspectiva de género, siguiendo un fallo del Tribunal de Casación bonaerense que revocó las absoluciones dictadas previamente para ambos en un juicio en 2018.

Ante este segundo juicio, los padres de la adolescente Lucía Pérez, quien fue asesinada y abusada sexualmente en 2016 en Mar del Plata, pidieron este jueves avanzar de manera "urgente" luego de que un fallo de la Corte Suprema bonaerense recharaza el pedido de la defensa de evitarlo.

Por el femicidio de Lucía Pérez se llevará adelante un nuevo juicio con perspectiva de género. (Tëlam)



Tanto Marta Montero como Guillermo Pérez, los padres de Lucía, destacaron la decisión de que Matías Farías y Juan Pablo Offidani enfrenten un nuevo proceso oral con perspectiva de género.



"Esto era lo que tanto esperamos, confiábamos en que la Corte iba a fallar en este sentido y por eso pedimos que se ponga una fecha para el nuevo juicio de manera urgente", dijo la mamá a la agencia de noticias Télam.



Por otro lado, expresó: "Este fallo confirma, tal como hizo Casación, que la absolución de los asesinos de Lucía fue una vergüenza".



Por su parte, el padre aseguró que "desde 2016 que se busca Justicia y este es el camino a un nuevo juicio" y agregó que "no hay explicación" para la absolución de los imputados en el primer juicio en las acusaciones de abuso sexual y femicidio.

" No sé si es corrupción, si no saben o si son de dar estos fallos", expresó Pérez, quien además dijo que la intención de la familia es que " el nuevo juicio se haga en La Plata", debido a que "no tienen que ser fiscales ni jueces de Mar del Plata".

El femicidio de Lucía Pérez ocurrió el 8 de octubre de 2016 a las 10.30, cuando los acusados, quienes vendían drogas a adolescentes cerca de escuelas de Mar del Plata, llevaron a Lucía hasta una vivienda donde abusaron sexualmente de ella, tras lo cual, la trasladaron muerta hasta un centro médico en las afueras de la ciudad.

Fueron tres los acusados por el femicidio de la menor de edad y serían tres los juzgados en este segundo juicio como los responsables pero Alejandro Maciel fue absuelto en 2018 y falleció por una enfermedad en 2020.