Cinco personas detenidas y el secuestro de una cantidad no precisada de drogas, entre las cuales pastillas de éxtasis, marihuana y ketamina, fue el saldo de distintos operativos que realizó este domingo a la madrugada la Policía en un fiesta electrónica realizada en Rosario.



Los procedimientos se efectuaron en el Salón Metropolitano, ubicado en el predio del Shopping Alto Rosario y mientras se desarrollaba una fiesta electrónica animada por el conocido disc jockey israelí, Guy J.



El personal de la delegación Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA), inició los operativos en las últimas horas de ayer y continuaron en la madrugada del domingo.



Según voceros de la PFA, en el marco de esos procedimientos fueron incautados pastillas de éxtasis, marihuana y ketamina, en una cantidad no precisada.



En la ocasión, los uniformados detuvieron además a cinco personas, de quienes por el momento no se conocen sus edades ni otros datos filiatorios.



Durante los procedimientos también colaboraron agentes de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Interviene el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.