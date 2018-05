Así huía el violento ladrón. (Captura video)

Belén Campos estaba por subirse a su coche cuando fue interceptada por dos marginales que se trasladaban en auto en la localidad bonaerense de Munro, partido de Vicente López quienes la atacaron salvajemente.



La víctima había realizado una denuncia en cinco horas antes porque aseguraba que unas personas le habían esta sacando fotos, "que le estaban haciendo un trabajo de inteligencia", según testigos del caso pero en la Comisaría se reclamo no fue aceptado.

Le abrieron la cabeza. La sangre de la víctima quedó sobre las baldozas.

Los delincuentes forcejaron con la mujer, la golpearon y huyeron con su cartera. La víctima sufrió heridas en la cabeza y tuvo que ser trasladada de urgencia. Después de ser atendida en una clínica, ya está en su casa y según el parte médico quedó desfigurada y le dieron más de 20 puntos de sutura.



Por su parte, personal policial identificó a los asaltantes y ya son buscados intensamente.



En tanto, según contó su esposo Hernán Zunino, a crónica.com.ar: "Belén está mejor, está consciente, le dieron 20 puntos de la frente para la cabeza, esta bastante dolorida".



Luego, ante la consulta recordó: "El tema es que esta mañana fuimos a hacer la denuncia con la foto del que le robo esta tarde" el sujeto que Belén identificó que le hacia la inteligencia.



"Hace años que ella trabaja en ese local de Rapipago y fue marcada por un tipo que le saco una foto con mi hijo mas grande", fue "otra empleada quien se dio cuenta de esa situación, y cuando el tipo volvió y entró para cargar la SUBE, la otra chica le saco una foto" comentó Hernán quien luego indicó que "esta mañana fui con esa foto a hacer la denuncia, a las 8. Les conté que hace varios años estamos en la zona, que nunca le pedimos nada pero que tras estos hecho necesitábamos de su ayuda porque este hombre tuvo una actitud sospechosa".



Para su sorpresa recordó: "Me dijeron que no se podía porque no había hechos, no teníamos nada y nos despacharon en tres minutos de la Comisaría. Previo a esto, solo les pedimos que pongan mayor atención en tres horarios puntuales. Que eran, el de apertura, cuando Belén salía en un horario puntual que le especificamos y durante el cierre".



"Hoy, en el segundo horario que les pedimos protección, no había nadie y el tipo sospechoso apareció de nuevo y le robo, luego se subió a un auto y escapó. Ella tenia la cartera puesta y el tipo la agarro de atrás, hizo fuerza para que no se la saque y el tipo la arrastró hasta que Belén se golpeó con el poste de luz de la vereda" y de ahí las terribles heridas dijo Hernán.

Luego de estar internada, ser operada y de realizarse los estudios pertinentes, Belén quiere hacer la denuncia y como dijo su esposo: "Para recordarles que fui 5 horas antes. La seguridad también esta en la parte de la prevención. Al boleo es mala suerte, si te aviso por lo menos dame bola. Mas que nada para que no le vuelva a pasar a otro vecino".

"No fue al boleo, no fue un arrebato, ya sabemos de que manera vivimos. Le fuimos a decir a la policía que nos cuide en tres horarios en especial. Nada más. Ahora a recuperarse y que pase la impotencia. No puedo salir con una pistola en la cintura. Si voy a la comisaria y no me dan bola... ¿que tengo que hacer? Más allá de lo que le robaron, la lastimaron. Y lo único que les pedimos es que eviten el ataque. Algo, una patrulla aunque sea para que sea distinto. A ella la cara le quedó desfigurada. Nos levantamos, como bobos a laburar, vos laburas, somos laburantes y parece que no alcanza".