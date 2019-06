Las imágenes registradas por la cámara de seguridad del domicilio violentado por una pareja junto a su beba, causaron indignación en propios y ajenos. En el video se ve cómo un hombre y una mujer, tiran bolsos por una medianera antes de huir. Dos horas antes, habían ingresado a la vivienda ubicada en la calle 44 y 4, en Santa Teresita, donde viven dos hermanas de 80 y 84 años.

Pareja con un bebé golpeó a ancianas y les desvalijó la casa. El violento episodio ocurrió en la localidad balnearia de Santa Teresita. pic.twitter.com/BTn64iQZSb — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 4 de junio de 2019

Luego de la difusión del material, las mujeres contaron detalles del calvario vivido. "Me pegaban con una saña tremenda. Tengo chichones en la cabeza y me desfiguraron toda la cara. Calentaban un cuchillo con fuego y me lo ponían en la cara. No perdí el ojo de milagro", relató Esther, una de las víctimas.

"Me decían si no me das plata te matamos, yo matar creía que no me iban a matar, pero me torturaban tanto que era peor que si me hubieran matado", agregó Dolores, la otra damnificada, con el rostro visiblemente golpeado.

La pareja buscaba dinero y para eso hasta cortaron con un cuter los sillones, pensando que allí lo escondían las ancianas. Como no lo encontraron "se llevaron sábanas, ropa, cosas del freezer y hasta yogures. Dejaron todo destruido", comentó la misma mujer y reveló que al hombre ya lo conocía de antes: "Son chorros de la zona. Tienen aguantaderos. Acá los conocen".

En cuanto a la chiquita que vivió el brutal episodio en primera persona, Esther relató: "A la bebé la tiraban arriba del sillón y lloraba a gritos. Estaba toda sucia, con hambre y a ellos no les importaba nada". "Me parece que estaban drogados. No creo que se le haga eso a un ser humano grande. Me da terror pensarlo. Por eso nos vamos a ir de la casa. Vamos a mudarnos a un departamento. No nos queda otra", agregó la mujer.

Y remató: "Hasta el cepillo se robaron. Me iba a peinar y no lo encontré. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para que los agarren".