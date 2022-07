A un mes de la salvaje agresión de la que fue víctima Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejadro Gravier, por la que tuvo que ser sometido a una cirugía de mandíbula, los dos atacantes aceptaron su culpabilidad en el episodio y acordaron firmar una pena de 3 años de prisión en suspenso más ciertas pautas de conducta. La audiencia está prevista para este miércoles a las 15.

Por el ataque que tuvo lugar en la madrugada del 4 de junio, están detenidos con prisión preventiva Jesuán M. (26) y Franco Z. (27), imputados por lesiones dolosas graves. Es que Gravier tuvo que ser sometido a dos operaciones por fractura de mandíbula y una fisura en la boca.

¿Cómo fue el ataque a Tiziano Gravier?

El hecho sucedió en la puerta de un boliche rosarino, ubicado en la Avenida Francia y Brown. Gravier, quien es deportista profesional de esquí alpino, fue al local bailable para encontrarse con dos amigas, luego de asistir al cumpleaños de su abuela junto a toda su familia.

No obstante, al llegar lugar comenzó a ser atacado verbalmente por dos jóvenes, quienes aparentemente comenzaron a burlarse de él por su forma de hablar y lo tildaban de "Tincho", según había revelado Germán Pugnaloni, abogado de la familia Mazza-Gravier.

.

En ese contexto, el juez Hernán Postma, sostuvo que el "término 'tincho' apela a la condición social, económica, caracteres físicos de una persona y es repudiable como toda discriminación", de tal manera afirmó que no caben dudas que la agresión fue "un acto discriminatorio por la condición social de la víctima".

En adición, Postma sostuvo que el ataque, registrado por las cámaras de seguridad del local bailable, “se produjo en forma dolosa y no hay causal de justificación".

¿Qué dijo Tiziano Gravier del ataque del que fue víctima?

Tras las operaciones que tuvieron que hacerle, el joven, integrante del equipo argentino de esquí habló sobre la recuperación de las lesiones, por las que expresó que "los primeros diez días fueron los más difíciles anímicamente".

"Me frustró haber perdido la pretemporada, pero intenté pensar más en el día a día y en cómo me iba sintiendo para acelerar el proceso de recuperación lo máximo posible. Estuve angustiado y atravesé un ciclo de altos y bajos hasta que entendí mi nueva realidad. Me apoyé mucho en mi familia y amigos", dijo.

Sin embargo, afirmó que tiene como objetivo recuperarse y entrena para llegar a la competencia de esquí, que empieza el 5 de agosto (en Villa la Angostura). "Voy a necesitar dos o tres semanas de entrenamiento previo y dependerá de mi evolución poder viajar al sur a mitad de julio", manifestó.

Así fue la salvaje agresión a Tiziano Gravier