Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en diciembre del 2017 en Gualeguaychú, habló por primera vez desde la cárcel. La joven, que cumplió 20 años hace pocos días, reveló que hay dos cosas que le "molestan".

"Me han demacrado en la televisión y en todos los medios. Gran parte del periodismo lo único que ha hecho es hablar mal de mí y todo se saca de contexto", disparó en diálogo con Ahora. "Yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores", manifestó.

Galarza hizo hincapié en aclarar dos temas. "Nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios. Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace", aseguró la joven que cumple su condena en una cárcel de Paraná.

Por otro lado, arremetió contra Jorge Zonzini, el vocero mediático de su familia durante los primeros meses. "Me molesta es que le den letra. Yo a ese señor no lo conozco, es mentira que habla conmigo. Mis papás no lo contrataron nunca, él se ofreció. Me estaba dejando como la reina de España, como que yo era no sé qué, como que yo era la mejor, y no soy así. Se aprovechó y todo lo que se ha hablado se ha hecho en base a lo que él piensa, porque él no me conoce. Quiero que quede bien claro, por favor, que no fue mi mánager. Nunca lo fue. No lo podemos ni ver con mi familia ni tenemos comunicación", sostuvo.

Además, Nahir desmintió que haya querido quitarse la vida luego de que divulgaran un video íntimo de ella y Fernando: "Soy la última persona en el mundo que se querría suicidar, realmente. Nunca me quise suicidar. Nunca dudé sobre eso, nada que ver".

"No le echo la culpa a los medios, porque en realidad ellos no sabían mi lado, mi parte; lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé... Me molestó que no se hayan tomado el tiempo de venir a ver si era cierto todo lo que se decía", destacó la joven.

Por otro lado, se refirió a la familia de Pastorizzo y negó conocerlos: "Los conocí en el juicio. Bah, en realidad no los conocí, los vi ahí sentados hablando".

Nahir también se refirió a la imagen que tienen todos sobre ella y aseguró contundente: "Es cierto que aparento ser fría, como si no me importa nada, no lo voy a negar. Pero lo que aparento no es lo que soy". "A mí las críticas o lo que se diga no me afecta porque yo sé lo que soy. Pero me influyó muy negativamente en la causa. Es lo que me dicen. Que me pintaron como una loca. 'Ah, no estabas loca como decían', pero bueno", detalló.