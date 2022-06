En la tarde de este lunes, mediante la difusión de un comunicado de prensa, se informó que la ex diputada, Cynthia Hotton fue víctima de un hackeo en su cuenta y número de Whatsapp con el que el pirata informático intentó solicitar grandes sumas de dinero haciendose pasar por la citada funcionaria.



Insólitamente, el criminal utilizó sus datos reales, y así facilitó su nombre, apellido, DNI y CUIL, con el que su accionar delectivo fue intervenido por agentes de seguridad expertos en la materia.

“Me acaban de informar que mi cuenta de teléfono ha sido hackeada, y muchos están recibiendo mensajes desde mi número de whatsapp solicitando depósitos, y obviamente no soy yo. ¡Desde ya les pido mil disculpas!”, publicó Hotton en su cuenta de la red social Twitter, luego de recibir varios llamados de sus contactos, quienes buscaban verificar si la solicitud de dinero provenía realmente de ella.

Según se detalló, el mensaje del estafador decía: "-Buen día. ¿Te puedo molestar por un favor? Necesito realizar una transferencia y no me deja entrar al home banking. ¿Lo podrás hacer vos y más tarde te lo reintegro?. –Dale. -65.000$ es el importe. Podés?. –Sí, pasame el cbu. 0000007900233081884690. Cuit 23-30818846-9. Fabricio Emanuel Nuñes.".

Al mismo tiempo, ptro de sus contactos también recibió la solicitud de dinero y respondió. "No tengo 65 mil". A lo que el estafador replicó: "¿Podés la mitad?".

De esta manera, cuando Hotton se entera de esta situación, envió a sus contactos un aviso de alarma, diciendo que "por favor no realicen ninguna transferencia".



En paralelo, grabó un mensaje desde su oficina laboral en la Cancillería: “Quiero informar a todos lo antes posible para que no realicen ningún depósito porque el pedido no es mío. Lamento mucho esta situación engorrosa, voy a realizar la denuncia correspondiente para que este tipo de estafas no le vuelva a suceder a ningún otro argentino”.

Por último, el comunicado de prensa concluye con la información que quien hackeó el celular de Hotton usaba: "Fabricio Emanuel Nuñes, Cuit 23-30818846-9", y le suma sus antecedentes penales: "Está detenido en la unidad 41 por drogas. Ingresó el 15/01/2014 y tuvo la libertad el 21/07/2017".

Parte del material difundido tras el hackeo

Una de las conversaciones que el criminal efectuó para obtener dinero. El material de archivo que la ex diputada difundió tras ser víctima de un pirata cibernético.

