Los fiscales del caso, Matías Ocariz y Lucas Altare, solicitaron que el hermano de Lionel Messi quedara detenido por 45 días al considerar que el incidente vial que protagonizó el sábado pasado en la ciudad de Villa Gesell incrementaba “la peligrosidad procesal” y "el riesgo de fuga".



Sin embargo, la jueza Trinidad Chiabrera aceptó los planteos de la defensa de Matías Messi, de 35 años, acerca de que el joven no incumplió ninguna de las obligaciones impuestas en la causa que se le sigue en Rosario y ordenó que permanezca en libertad.



"Privilegios no existen, son hechos que se investigan pero que no ameritan detenciones", dijo tras la audiencia uno de los abogados de la familia, Ignacio Carbone.

Su colega, Froilán Ravena, agregó que "dejamos en claro lo difícil que es tener el apellido Messi y las consecuencias que eso genera".



En esa línea, agregó que el siniestro vial que protagonizó en Villa Gesell hubiera sido un "accidente común", pero al enterarse de que se trataba del hermano de Lionel Messi, "llamaron a un abogado y presentaron la denuncia tres horas y media después del hecho" .

Con este fallo, el hermano del crack argentino del Barcelona deberá presentarse a firmar cada quince días en la Oficina Judicial y no podrá salir del país mientras se sustancie el proceso, a la vez que se mantiene la caución de dos millones de pesos ofrecida por su padre, Jorge, para que el joven continúe en libertad.

Las causas de Matías Messi

Está acusado de portación ilegal de arma de fuego considerada de guerra por un hecho ocurrido el 30 de noviembre pasado, cuando fue encontrado por un pescador en el río Paraná, cuando iba a la deriva en su lancha ensangrentada.

A raíz del siniestro vial sufrido el sábado pasado en Villa Gesell y la posterior reacción, se lo imputó por lesiones leves, amenazas y resistencia a la autoridad.