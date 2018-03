Alberto Rivadero, hermano de la víctima, declaró ante periodistas "Quiero justicia, que este hecho no quede impune y que este hombre pague, porque es indignante que después de lo que hizo no solo no se haya detenido sino que además huya y esconda el auto?".



El siniestro ocurrió el lunes cerca de las 9.30 horas, cuando Ana caminaba junto a su marido, Bruno Maldonado, de 73 años, por el costado de la colectora de la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 33, cuando un Volkswagen Voyage blanco los envistió a gran velocidad, provocando la muerte de la mujer e hiriendo de gravedad al esposo.

El hecho cobró notoriedad pública ya que fue filmado por una cámara de seguridad cercana y las imágenes fueron reproducidas por canales de televisión y en redes sociales.



Tras el impacto el conductor, Gerardo Agustín Pereyra, agente de la Policía Federal, aceleró y huyó del lugar, en tanto que personal de mantenimiento de la autovía que se encontraba cortando el césped asistió a las víctimas y dio aviso a las autoridades.

"Mi hermana murió en el acto, y mi cuñado fue trasladado al hospital con muchas lesiones", explicó Rivadero.

Además, contó que la pareja caminaba habitualmente por el lugar del hecho ya que "era tranquilo, no pasan muchos autos y la máxima es de 40 kilómetros por hora”.



Según fuentes policiales, tras identificar el vehículo que embistió a la pareja se dio con la dirección de Pereyra, quien integra la Sección de Apoyo Técnico del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal.

El policía se entregó en la comisaria cuarta y le dijo a su superior que él no había querido atropellar a la pareja.



En la investigación intervienen la Policía bonaerense y Seguridad Vial, quienes solicitaron que si algún testigo cuenta con información la remita a la comisaría cuarta de Barrio Marítimo, ubicada en 134 A y 52 B, Berazategui.