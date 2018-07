Por Matías Resano

En las inmediaciones de la Fiscalía Descentralizada de Moreno se convocaron en la mañana de este lunes los familiares de Federico Rearte, que fue arrollado por el hijo del diputado nacional Walter Correa, en la madrugada del último sábado. La iniciativa fue impulsada por la madre de la víctima, en afán de visibilizar el caso, y a su vez aprovechó la ocasión para interiorizarse de la causa a través de las autoridades a cargo de la misma. En tanto, el asesino al volante continúa detenido.

A la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Moreno ingresó Norma Córdoba, mamá de Federico Rearte, alrededor de las 9. El motivo de su arribo radicó en reunirse con la titular del organismo judicial y máxima responsable de la investigación judicial, Luisa Pontercorvo. En el encuentro, la progenitora del joven atropellado por Fabio Correa, reconoció que "me llevo la mejor impresión de la fiscal. Nos dijo que no va a haber privilegios y que está hasta las manos". En este sentido, Córdoba reveló que "le dio la imputación máxima que es homicidio simple". Una carátula que determinó Pontecorvo por la acción de fuga que realizó el automovilista, hijo del diputado nacional y secretario general de Obreros Curtidores, Walter Correa, luego de embestir a Rearte, que se desplazaba a bordo de una moto Honda XR 250. Al respecto, Leandro, hermano de este, consideró que "tiene que ser responsable de sus actos, porque uno puede cometer un accidente pero no de esta manera. Iba a toda velocidad, y no sólo eso, sino que lo dejó en el piso a mi hermano. Era consciente de lo que hacía".

Por si fueran pocos semejantes indicios que comprometen aún más la situación procesal del conductor de la Ford EcoSport, registrada como propiedad de la organización sindical, Norma remarcó que "Pontecorvo me confirmó que estaba alcoholizado".

La convocatoria se llevó a cabo de manera pacífica, con un firme pedido de justicia por Federico, encabezado por familiares y amigos del joven, de 22 años, arrollado la intersección de Corrientes y DErrico, en la localidad bonaerense de Paso del Rey. En tanto, en la misma dependencia será trasladado en las próximas horas quien le arrebató la vida, y que se encuentra detenido en la Comisaría 1a de Moreno.