Norma es la madre de Federico Rearte, el joven de 22 años atropellado y asesinado por el hijo del diputado Correa.

En diálogo exclusivo con Crónica HD, dijo que "no esperaba estar nunca en esta situación. Hasta ayer a la tarde no sabía quién había sido, y ahora solo quiero que me entreguen el cuerpo de mi hijo para darle una buena sepultura".

Por otro lado, afirmó que "lo único que quiero es que se haga justicia, pero como somos pobres no va a ser con igualdad, es por eso que lo que pido es que esto se visibilice".

Indignada y al borde de llanto, Norma remarcó: "Podés tener un accidente, indudablemente, pero por lo menos bajate del auto y fijate que podés hacer, no huir. El lo dejó ahi tirado. como a un perro".

Además, insistió que solo quiere "que cumpla la condena que tiene que cumplir como toda persona", y aclaró: "Nadie se comunicó conmigo, igual si lo tengo en frente solo lo miraría a la cara con una foto de mi hijo".