"Me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Aunque no quiera o no pueda, me voy a matar", dijo Gilad Gil Pereg, preso por haber matado a su madre y a su tía en Mendoza. Él maúlla y dice ser gato al perito le dijo durante el encuentro que tuvo en una sala de la cárcel que tenía "siete vidas".

"Pero ya me gasté seis. Se las puedo contar. Ahora me queda solamente una", le respondió al perito Mariano Castex. El hombre de 36 años está acusado de matar el 12 de enero a su madre Pyrhia Saroussy, de 63 años, que murió estrangulada, y a su tía Lily Pereg, de 54, asesinada de tres tiros.

Fue detenido el 25 de enero y al día siguiente la policía encontró los cuerpos enterrados en su casa. Las pericias penitenciarias, como las de parte, indican que Pereg es inimputable. Pero para la fiscal Claudia Ríos, el acusado actuó con frialdad y alevosía, en medio de un plan.

Según los investigadores, recibía dinero de su madre y lo prestaba, ella vino a reclamarlo y se desató la masacre. Si se establece que puede ser juzgado, la pena a la que se enfrenta es de prisión perpetua. Pereg sigue con sus comportamientos felinos. "El problema mío es que yo soy un gato. Usted me ve como una criatura de dos patas, pero yo no soy criatura de dos patas. Yo me convertí en gato hace muchos años", le dijo al perito y agregó: "Tenía afición a los gatos, y en algún momento decidí que yo no podía vivir más en el mundo de las criaturas de dos patas. En Israel tuve problemas en el ejército, se me explotó la cabeza. Yo vi todo el mal que hacen las criaturas de dos patas, todo el mal, todo el mal, el mal, el mal, el mal, el mal, absolutamente ¡no podía aguantar eso! No podía aguantar eso, ¡yo quería morirme! Quería morir, quería suicidarme, ¡no podía aguantar esa vida! No podía aguantar en el mundo todo eso. ¡No podía vivir en ese mundo y quería morirme!".

La pericia de Castex indica que Pereg padece una forma de parafrenia con modalidad de delirio de transformación corporal elourantrópica "elaborada en forma progresiva con indemnidad aceptable de las funciones cognitivas pero actuando estas en forma paralógica, esto es en una realidad peculiar que es diversa a la realidad en que vive el mundo normal, con alteración de la identidad, la que se expresa con actitudes y conductas diversas a las humanas, en forma de ser y vivir como gato".