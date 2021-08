En la causa que investiga el episodio en el que el músico Santiago "Chano" Charpentier recibió un balazo en el abdomen de parte del agente policial, Facundo Nahuel Amendolara, salieron a la luz los videos que los investigadores tomaron el pasado 26 de julio en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz poco después del disparo.

Uno de los videos, de 24 segundos de duración y grabado la misma mañana del incidente a las 09.28, muestra el arma de 9 milímetros del agente, el cargador y los proyectiles.

Cabe destacar que este martes comenzará en la sede de Policía Federal una de las primeras pericias ordenadas en torno a la causa que investiga el disparo que recibió el excantante de “Tan Biónica” en la zona abdominal de parte de Amendolara quien había acudido a la casa del músico a raíz del estado violento y alterado en que se encontraba.

Según fuentes policiales, se peritará la vaina, el proyectil y el arma 9 milímetros que disparó Amendolara. No se trata de un estudio contundente porque la defensa no objeta que el oficial haya disparado ni niega que esa sea su arma.

.

Sin embargo, sí cobra gran importancia el análisis de la deflagración de pólvora que provocó el disparo. En ese sentido se estudiará la remera que llevaba puesta el músico la madrugada del lunes 26. La prenda fue entregada tres días más tarde ante el fiscal Martín Zocca que lleva adelante la causa. Ese punto puede ser determinante, ya que la defensa podría oponerse a realizar un estudio alegando que se perdió “la cadena de custodia”.

En tanto, por su parte, Amendolara, imputado “por lesiones gravísimas”, a través de su abogado Fernando Soto, presentó un pedido de eximición de prisión ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos de Zárate-Campana a cargo de Martín Zocca.

En su escrito, el letrado argumentó que no hay necesidad de que se ordene la detención de su defendido mientras se lo investiga porque está “a disposición de la Justicia, sujeto a derecho” y que no va entorpecer la causa. La Justicia tiene tres días para resolver si hace lugar o no a este pedido.

.

El efectivo policial le disparó al músico en su casa de Exaltación de la Cruz, el último domingo de julio, después que su madre, Marina Charpentier, concurriera al lugar junto con un médico psiquiatra en un intento por internarlo a raíz de sus problemas con las drogas. Según la versión del abogado del policía, el músico se le abalanzó con un cuchillo de cocina y el agente le disparó en el abdomen.

A raíz del disparo, el músico fue sometido a una cirugía en la que le extirparon parte del páncreas, y perdió un riñon y el bazo. A una semana del hecho aún sigue hospitalizado. Al respecto la madre del músico dijo que su hijo “está hablando, pero que se siente muy sensible” a su vez también destacó “la energía y el amor” que recibe de sus fanáticos.

En tanto, la causa sigue con la declaración de testigos que presenciaron la escena. Se prevé incluso que esta misma semana declare la madre del músico, quien tiene una versión diferente sobre como se sucedieron los hechos. La mujer asegura que no hubo agresión por parte de su hijo.