El fiscal Sebastián Fedullo habló en exclusiva con cronica.com.ar y dio detalles sobre el incendio en Recoleta, causado por un monopatín, en el que murieron 5 personas y 35 resultaron heridas. En tanto, esta mañana una familiar de las víctimas brindó nuevos detalles de la tragedia.

En primer lugar, el letrado detalló que en cuanto a investigaciones judiciales, hubo intervención de bomberos y de policías. Por otro lado, en cuanto a entes administrativos participaron Metrogas y Edenor.

Por su parte, según contó el fiscal, “el Cuerpo de investigaciones judiciales y la policía hicieron labores propias de su rol, como entrevistas a personas, custodia en el lugar del hecho, recaudamiento de pruebas y demás”.

En este sentido, la pericia de bomberos está haciendo un trabajo de capo profundo. “Estuvieron ayer y hoy. Yo también estuve ayer en el sitio donde ocurrió el accidente”.

“El informe preliminar arroja que unas baterías de litio que tenía un monopatín que está ahí en la vivienda, más precisamente ahí en el living comedor, fue lo que origino el foco inicial que después se trasladó al resto de los ambientes y proliferó no solamente el fuego sino que también el humo y el dióxido de carbono”.

“Todo esto fue lo que termino lamentablemente generando el deceso de estas cinco personas”, lamentó el Fedullo.

En este sentido, hizo hincapié en que por ahora no hay nada que permita suponer que haya sido intencional ni con intervención de terceras personas.

“Presumimos que es una accidente, pero la investigación penal se centra principalmente para descartar, en un evento de estas características, cualquier otra hipótesis”, explicó y dijo: “Las declaraciones son fundamentales. Cuando las personas estén en condiciones, porque obviamente hay muchos afectados, heridos, o en estado de congoja por todo lo que paso, irán a la fiscalía para desvirtuar cualquier otra hipótesis”.

En la relación a quién tuvo la responsabilidad, el investigador reveló: “Al ser un accidente, primero que no sabemos quién pudo haber tenido la responsabilidad, pero presumimos que quizás nadie tuvo la responsabilidad”.

Y agregó: “Después veremos con las declaraciones si alguien dice por ejemplo: ´´No, porque yo estaba cargando, o haciendo, o lo que fuera´´. Por ahora no tenemos nada de eso porque obviamente con las víctimas no pudimos hablar, el único mayor de edad está internado en grave estado y en definitiva puede haber sucedido que esta tragedia se haya provocado sola”.

Qué paso con el monopatín

En relación con lo sucedido con el monopatín, el encargado de la causa ejemplificó: “Una de las causas puede ser que se estaba cargando el monopatín, que haya estado expuesto al sol, que haya sido una falla de la propia batería”.

En esta línea, aclaró: “Cualquier otra certeza en relación con eso la tendremos con las declaraciones de la gente. Perfectamente, pudo haber sido un accidente, una desgracia, sin intervención de alguien”.

Cuando el fiscal fue consultado por la posibilidad de sí las condiciones eléctricas del edificio podrían haber influido en la explosión, dijo: “En principio no hay nada que nos haga presumir algo de eso porque estaba todo habilitado y todo bien. Los bomberos me dijeron que no observaron nada evidentemente irregular ahí en el departamento”.

“En principio no, pero por supuesto tenemos que esperar a todas las periscias definitivas para corroborar esto, pero no habría nada que indique eso”, afirmó.

Qué paso con los vecinos que tuvieron que ser evacuados de sus hogares

El fiscal contó que la mayoría de los vecinos se fueron a pasar la noche a la casa de familiares. Igualmente, remarcó: “El Gobierno de la Ciudad asistió a los que no tenían donde irse y les ofreció alojamiento hasta que puedan regresas a sus casas”.

“Yo estuve en muchos incendios y no recuerdo alguno de esta gravedad en cuanto a tantos integrantes de una misma familia, muchos chiquitos y cantidad de muertos”.“Son cosas que lamentablemente suceden, no recuerdo uno de estas características, pero si recuerdo muchos incendios así, desgraciados, digamos”, comentó Fedullo.

Cómo sigue el estado de salud del padre de familia que lucha por su vida

Isaac Jabbaz, de 55 años y padre de la familia, ingresó en la terapia intensiva del Hospital Rivadavia y luego fue trasladado al Sanatorio Anchorena de San Martín. “Me actualizan el parte médico cada seis horas, por lo tanto, estoy esperado el último”, contó el fiscal.

El padre de familia se encuentra en un estado grave de salud. Por esta razón, Sebastián Fedullo aseguró, en exclusiva con Crónica, que apenas se recupere, le tomarán declaraciones.

Monopatines: ¿Bomba del tiempo?

El peligro de la baterías de litio.

A raíz de este episodio, las preocupaciones, de las personas que tienen monopatines o que tenían deseos de comprar uno, crecieron. Con el fin de minimizar los riesgos de una de eventual explosión, es importante saber los cuidados y los detalles que hay que tener en cuenta en relación con las baterías y los artefactos que se conectan a una corriente eléctrica.

Las baterías de litio pueden ser muy peligrosas, estas se encuentran en diversos dispositivos como tabletas, computadoras portátiles e incluso hasta vehículos eléctricos. Los monopatines que existen en el mercado pueden tener distintos tipos de baterías, pero la más usual es la de litio.

Una explosión, producto de una sobrecarga, puede darse en cualquiera de ellos, esto podría ser una de las razones por la cuales se ocasionó la tragedia en el edificio de Recoleta.

En estos casos de incendio, nunca hay que usar agua para apagar el fuego generado por la explosión de una batería de litio. Siempre se recomienda un extintor de dióxido de carbono, identificados como matafuegos clase B o C, utilizados para incendios provocados por un componente químico como las baterías de litio.

