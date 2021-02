El músico y cantante León Gieco sufrió el robo de su casa, en un country de la localidad de Capilla del Señor. El hecho fue informado por el propio damnificado a las autoridades del Club Chacras de la Cruz, quienes a su vez lo comunicaron a la fiscalía local. Se desconoce el botín que se llevaron los delincuentes.

La primera hipótesis es que aprovechando la oscuridad de la madrugada, los ladrones rompieron el alambrado perimetral, en una zona lejana de los puestos de seguridad. Los vigiladores no reportaron ningún incidente.

Mientras tanto, la Fiscalía de la zona está labrando las actuaciones de oficio. Si bien Gieco no hizo la denuncia, se descuenta que será citado a declarar en los próximos días.

Según informó el medio local Diario Plus, en ese barrio privado viven también la ex diputada nacional Elisa Carrió; el ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y el intendente del partido de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni.

.

El Consejo de Administración del country emitió una comunicación a sus socios, preocupado por la reiteración de hechos de este tipo. "Más allá de la situación de violencia, no hay reportes de daños físicos", aclararon los directivos.

"Llama la atención que ninguno de los hechos delictuosos ocurridos en el barrio, haya tenido mínimamente un esclarecimiento sobre su autoría, lo que amerita que este directorio pida una audiencia con el fiscal a cargo de las causas", agrega la nota.