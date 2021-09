“No entendía, no caía, me preguntaba por qué me hacen esto. Acusarme de algo tan grave, no me entraba en la cabeza. Fue una pesadilla. El martes le escribí a mi señora que no aguantaba más tanta injusticia y, gracias a Dios, mi familia se movió y se pudo aclarar todo”, enfatizó Neris Gabriel Ferreyra, de 22 años, al recuperar su libertad.

El joven dialogó con ElTerritorio.com.a. en la vereda de la Comisaría de la Mujer de la ciudad misionera de Oberá, cuyas autoridades fueron responsables de la negligencia que derivó en su indebida detención el 30 de agosto último, al confundirlo con un homónimo apodado “Chuvi”, pero de 24 años.

Este último joven está acusado de abuso sexual simple en perjuicio de una chica de 3 años y amenazas, hecho denunciado el 30 de noviembre de 2019. Para completar el cuadro de fallas, luego de la captura del inocente, el verdadero sospechoso se dio a la fuga y la Policía no lo halló en el lugar donde residía con su concubina, una joven de 17 años que es hermana de la víctima.

.

“Fueron 17 días (de detención), pero a mí me parecieron mil. Hay gente que hizo las cosas muy mal. Me hicieron mucho daño a mí y a mi familia”, se quejó Ferreyra.

Luego de protestas de familiares del joven apresado de manera indebida, la denunciante se presentó ante el Juzgado de Instrucción 2 y realizó una declaración espontánea, donde aclaró que el acusado era otro y que el joven que estaba detenido no tenía nada que ver con el hecho, lo que derivó este jueves en la liberación de Ferreyra.

Cómo se detuvo al joven de 22 años

Casi dos años después que se radicara la denuncia, presentada el 30 de noviembre de 2019, la Policía arrestó a Neris Gabriel Ferreyra cuando trabajaba como albañil en la casa de una oficial de la Comisaría de la Mujer.

El joven de 22 años no tenía antecedentes judiciales y dijo a los policías que se habían equivocado de persona. Pero fue desoído y, desde el 30 de agosto y hasta este jueves, permaneció alojado en un calabozo de la comisaría quinta de Oberá. Incluso la madre de la víctima advirtió a los investigadores que la persona a la que buscaban era otra y que respondía al apodo de “Chuvi”. Pero tampoco fue suficiente.

.

Después de varios días, los policías admitieron que habían detenido a la persona equivocada, pero argumentaron que el caso ya estaba judicializado y que la eventual excarcelación dependía del juez Horacio Alarcón.

Los familiares del apresado indebidamente protestaron luego frente a la seccional quinta de Oberá y también ante el Juzgado de Instrucción 2.

El momento de una de las protestas de la pareja y la madre del joven de 22 años.

Finalmente, en la tarde del jueves, Alarcón envió un oficio a la Policía con la notificación la excarcelación del joven de 22 años, quien fue puesto en libertad ese mismo día. Sin embargo, permanecerá vinculado a la investigación hasta que "Chuvi" sea capturado y se compruebe que efectivamente fue el autor del abuso.