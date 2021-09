Comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, de 22 años, quien fue brutalmente asesinada en José León Suárez en 2017. Dos hombres, uno de ellos imputado en la causa, fueron detenidos al ingresar armados con una faca y un hacha a la sala de audiencias de los tribunales de San Martín donde está desarrollándose el debate.

El imputado que había llegado en libertad al juicio oral y que quedó detenido en la mañana del martes es Hugo Cabañas. El personal policial a cargo de la seguridad en los tribunales de San Martín le encontró “un elemento cortante”, similar a una faca, entre sus ropas al momento de ingresar a la segunda audiencia del juicio oral, indicaron fuentes judiciales.

Cabañas es empleado del corralón que pertenece a Carlos Casalz, otro de los imputados que fue detenido el pasado domingo cuando fue a votar, un día antes del inicio del juicio, acusado de intimidar a testigos y a la madre de Araceli.

A su vez, un hombre ajeno a la causa que se había mezclado entre los familiares y amigos de Araceli, fue apresado este lunes luego de querer ingresar al edificio judicial con un hacha.

Los investigadores explicaron que el hombre tiene una enfermedad psiquiátrica y dijo que su objetivo era “cortarle la mano o uno de los dedos” a uno de los ocho acusados.

Araceli Fulles, de 22 años, la víctima. Hay ocho imputados (Archivo).

Estos episodios intimidatorios en torno al debate comenzaron con el acusado Casalz, a quien le atribuyen haber amedrentado a un testigo e intimidado a la madre de Araceli, hechos por los que fue encarcelado este domingo cuando iba a votar en una escuela de Villa Ballester.

"Me mandaron este chat a las cuatro de la mañana. Es un video de este tipo caminando con una ametralladora. No sé quién me lo mandó, pero tomé captura de pantalla de lo que me mandaron, y lo denuncié ante la fiscal", confirmó Mónica Ferreyra, madre de Araceli.

Ricardo Fulles, padre de Araceli, por su parte, indicó que "al que detuvieron ayer (por el domingo) es el que asesina realmente a Araceli, en conjunto con los otros imputados". "Él fue quien enroscó el precinto en el cuello para terminar matándola", dijo en diálogo con TN en la puerta de los tribunales de San Martín.

El juicio por el femicidio se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín y tiene en el banquillo a ocho acusados.

Además de Casalz y Cabañas, están imputados Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos, todos ellos actualmente libres.

A los ocho enjuiciados les imputaron el delito de "homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas", que prevé la pena de prisión perpetua.

La joven fue vista por última vez en la madrugada del 27 de abril de 2017 (Archivo).

El tribunal está conformado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio, mientras que la fiscal a cargo del debate es Mariana Piwarczuk.

Voceros judiciales precisaron que a lo largo del debate comparecerán entre 150 y 300 testigos, y se prevé que el mismo se extienda hasta el 7 de octubre.

Araceli (22) fue hallada muerta el 27 de abril debajo de unos escombros en el patio de la casa de Badaracco (31), ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín, en el noroeste del conurbano.

La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril de 2017, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: "Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa".

Pero Araceli nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta.

La autopsia determinó que la joven murió por "asfixia mecánica" por "estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con precintos plásticos.