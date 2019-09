Una mujer de 81 años fue encontrada asesinada a puñaladas por su nieto de 12 años en una vivienda de la localidad bonaerense de Burzaco, y por el crimen detuvieron a una inquilina de la víctima.



El hecho ocurrió en una casa ubicada en Aristóbulo del Valle al 1600 entre Terrero y Hualfin, en la citada localidad del partido de Almirante Brown, en la zona sur del conurbano bonaerense.

La víctima fue identificada como Clara Dionisia Paz, era propietaria de un terreno en el cual vivía en la parte de adelante y detrás tenía dos habitaciones que alquilaba, mientras que la la sospechosa, Noemí Marta Argüello, de 69 años, fue detenida por efectivos de la comisaría 2da. de Burzaco.

En diálogo con Crónica HD, un vecino comentó cómo era la octogenaria asesinada. "Doña Clara era una señora muy buena y vivía con sus dos nietos. La otra dejaba mucho que desear, porque no trabajaba y siempre tenía un dilema. Para mí no fue por un tema del alquiler, porque ella era consciente de la crisis económica y no lo volcaba en el precio del alquiler", explicó.

El cuchillo con el cual la mujer asesinó a la propietaria.

En referencia a la agresora, la persona del barrio expresó que "era muy oportunista y sabía los movimientos de todos los vecinos. No sé porqué hizo lo que hizo. Tal vez había algún vuelto o se pensaba que tenía plata y por eso revolvió todo. Clara la encontró haciendo eso, habrán forcejeado y pasó lo que pasó".

"Hubo un episodio hace seis meses con la hija de Clara porque vino a buscar un anafe, y después cuando se la tenía que devolver le hizo un escándalo bárbaro y ahí fue el primer episodio que la vimos con un cuchillo tramontina", relató el hombre.