Verónica Bauzada (40) y su esposo Roberto Pavón (37) se encontraban el sábado a la noche en el kiosco que atienden en La Tablada, partido de La Matanza, cuando dos ladrones armados ingresaron al local.

Mientras uno de los delincuentes se dirigió junto a la mujer hacia la caja, el otro pistola en mano se quedó apuntándole al hombre.

Lejos de entregar su dinero amablemente y ante el descuido del ladrón, Verónica tomó el cuchillo que utiliza para hacer los panchos que vende y lo empleó para defenderse del agresor.



En ese instante, el otro delincuente gatilló tres veces su arma, pero no logró dispararla y ambos debieron escapar.



Kiosquera echó a cuchillazos a los ladrones que intentaron robar su comercio en La Tablada.

Las cámaras de seguridad del local, ubicado en la Avenida Crovara 1445, captaron los escasos segundos de tensión que se vivió Verónica. Conocido el caso y las imágenes, la mujer relató lo sucedido. "No soy una asesina. Yo no soy así, pero era todo o nada", dijo tras aclarar que fue víctima de cinco robos en dos meses, según señala Infobae.

"'Estás robada, estás robada' nos decían y cuando vi el cuchillo no lo pensé, atiné a clavárselo. Él estaba de espaldas, forcejeamos y el otro comenzó a dispararle a mi pareja, gatilló tres veces pero no le salieron las balas mientras me gritaba 'te quemo, soltalo'".

Sobre el destino de los delincuentes, aventuró: "Seguro se fueron al Policlínico porque graves no estaban pero se lograron escapar antes que llegara la Policía".

Y concluyó: "Es una zona de paso y cada vez que ingresa un cliente tengo miedo y me pongo nerviosa. Acá enfrente hay un banco y todos los días le roban a un jubilado. Tengo alarma y me robaron igual. Me robaron en mi casa mientras estaba durmiendo y nada, no hay policías. Yo compartí el video por si alguien los conoce porque quiero Justicia. Todos los días te roban. Tengo miedo de que vuelvan".