Tras la denuncia de Dalma y Gianinna Maradona en contra de quien fue abogado del Diez en los últimos 5 años, Matías Morla, la justicia le negó a las hijas de Pelusa el pedido de ordenar una medida a cuatelar que le prohíba al letrado ceder, vender, transferir o disponer las marcas asociadas a Diego Maradona.

En las últimas horas, la hijas de Diego habían demandado a Morla por “traicionar a su padre y haberse quedado con la marca Maradona”, en un delito de administración fraudulenta, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

Por otro lado, el pedido a la Justicia por parte de Dalma y Gianinna incluyó que se investigue al abogado por “traición, deslealtad, infidelidad y abuso de poder”. En ese sentido, también lo acusaron de apropiarse ilegalmente de la marca Maradona.

“La Justicia no sólo no dio lugar al pedido de avanzar en una medida cautelar que le impida a Morla 'ceder, vender, transferir o disponer' de cualquier modo de todas o de algunas de las marcas Maradona, sino que además aseguró que los papeles de la sociedad están al día y no en discusión, al menos en la arena judicial”, revelaron al portal Exitoína fuentes cercanas a Matías Morla.

“No se halla discutida la titularidad de la sociedad demandada respecto de las marcas”, expresa el fallo. “Considero que el acogimiento de la medida tal como es solicitada importaría suspender el pleno ejercicio del derecho marcario del demandado”, agrega.

Desde el 11 de junio de 2015, Morla creó junto a Maximiliano Pomargo (cuñado del abogado) junto casi 60 marcas, entre las que se encuentran: Diego Maradona, Maradona, Diego Armando Maradona, D10S, Diegol, El Diez, La mano de Dios, El 10, El Diego.