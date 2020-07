Frente a cada hecho violento en los bancos se suman medidas para reforzar la seguridad. Pero la cuarentena logró bajar índices no previstos, como el delito.



Durante el aislamiento, menos el femicidio, bajaron las estadísticas, esto incluye a las bandas que roban bancos. Hay más policías en las calles, menos dinero en la línea de caja y menos operaciones dentro de las sucursales por el coronavirus.



El último hecho de gravedad fue el asalto y tiroteo en enero, cuando Mario Germán Chávez Torres, un cajero, fue asesinado en una sucursal del Banco Nación en Isidro Casanova. El crimen se produjo cuando una banda irrumpió en la entidad durante el horario de apertura al público. Tras la balacera, huyeron en un vehículo.



Luego del trágico hecho, el Banco Central estableció la obligatoriedad de que todas las entidades cuenten con la presencia física de personal de seguridad en sus sucursales. Esta obligación había sido retirada en 2017. Este personal vigila los accesos al local, las cajas de atención al público, el ingreso al tesoro y las terminales automáticas ubicadas dentro de atención al público. Sin embargo, con la cuarentena sólo ingresan los clientes con turnos previamente establecidos.



Tras el crimen, también se reforzó la obligatoriedad de las cámaras de circuito cerrado de televisión enfocando sí o sí a la vereda, al ingreso del personal y de los clientes a la sucursal, las cajas de atención al público, el acceso al sector de atesoramiento de dinero, el interior del tesoro blindado, el servicio de cajas de seguridad de alquiler, todo aquel ámbito por donde se traslade dinero.



Esto ya había puesto barreras a las bandas delictivas, a las que se les sumaron otras inesperadas: la pandemia y la cuarentena.



Estas bandas requieren de mucha logística si el objetivo es ingresar al banco. Distinto es cuando se trata de una salidera.



Hay un cerebro del robo, que no necesariamente ingresa al banco. Después está el brazo ejecutor, es decir quienes van a cometer el robo, en general con datos aportados por un entregador sobre los horarios y movimientos de dinero.



Y están también los que garantizan la huida con el botín, que en general se separa para, en el caso de ser detenidos, no sea la totalidad de la banda y el dinero. Estos robos requieren de logística, de bandas con poder de fuego y con acceso a la tecnología.



Asaltos a bancos como "el Robo del Siglo", que sí existió, ahora sólo se ven en el cine. Por ahora, al menos, es un delito que viene en baja.