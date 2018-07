Nahir Galarza, la chica de 19 años condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, se convirtió en la principal tendencia argentina para el sitio porno global Xvideos.com.

Se trata de una escena sexual con un joven que se parece en algo a Pastorizzo aunque un poco mayor y una chica que no se parece en nada a Nahir. Ese video supera las 520.000 visitas en el sitio. Hay otros con el rótulo de la joven, para superar el millón de visitas, aunque en ninguno de los casos es ella.

Ese video, si bien existe no es el publicado. Es por él que Galarza en pleno juicio juró suicidarse si salía a la luz. Fue descubierto por el fiscal Juan Carlos Peragallo, quien revisó los análisis realizados por Gendarmería sobre el celular de la víctima. Detectó que en la nube se guardaba un video de ambos, con una duración de dos minutos y medio, en los que se puede ver a Nahir y escuchar a Fernando.

También se encontraron videos en el Iphone de Nahir, en donde la pareja se acaricia y besa, lo que llevó a los jueces a determinar la existencia de un vínculo amoroso entre ambos. Los fiscales le entregaron la causa completa al tribunal con el video en un DVD: ese DVD está en poder de los jueces. Según se supo, está bajo llave.

Cuando la sentencia quede firme, el presidente del tribunal que condenó a Nahir deberá entregar la causa y el DVD al magistrado que sigue en la cadena, el juez de ejecución penal Pablo Ledesma. Si bien los fundamentos de la sentencia aún no se conocen, el video sexual no tuvo ningún peso en la decisión de sentenciarla: según fuentes cercanas a los jueces, los tres magistrados nunca lo vieron. No fue necesario para acreditar el vínculo, que era lo que buscaba la parte acusadora. Con otras pruebas presentadas el tribunal en su totalidad consideró que eran novios y la condenó a perpetua.