En un escalofriante hallazgo, dado a conocer en las últimas horas, los investigadores establecieron que la mujer que ahorcó a su hijo de tres años y causó heridas a su hija de 5, en la ciudad de Corrientes, había advertido que sufría violencia de género por parte de su pareja y que esa situación "iba a terminar mal".

Todo ocurrió pasadas las 11 del último viernes cuando la acusada, identificada como Norma Elizabeth Giménez, de 35 años, intentó ahorcar a sus hijos en su casa, en el cruce de Cartagena y Yugoslavia, en el barrio San Jorge.

El más chico estuvo internado en grave estado en el hospital Pediátrico Juan Pablo II de la Capital provincial, donde falleció a causa de un paro respiratorio.

La Policía fue alertada por los vecinos con un llamado al 911 por un hecho de violencia en una casa. Al llegar, encontraron al nene con lesiones compatibles a un ahorcamiento; y a una niña de 5 años con diversas lesiones que habrían sido cometidas por su madre, que estaba detenida en un hospital psiquiátrico de la capital provincial.

De acuerdo a los investigadores, Giménez vivía sola con sus cuatro hijos de 13, 6, 5 y 3 años y había pedido ayuda a sus familiares y vecinos por diferentes episodios de violencia de género que sufrió por parte de su expareja y padre de tres de sus hijos.

"Hola vecinos, ¿cómo están? Muchos no me conocen ni saben mi nombre. Yo soy Eli y muchos me conocerán por la gritona loca, la que grita todos los días. Tengo mis motivos, mis razones, no ando pasando una buena situación con el papá de mis tres últimos chicos", se la escucha decir a la mujer en el primero de los audios a los que accedió y difundió Radio Sudamericana. Y justificó: "Por eso, la verdad es ando cansada, años que llevo pasando una situación de mierda con él".

Y continuó: “Le permití muchas cosas, maltratos que él le hace a mi hijo (haciendo referencia a su hijo mayor fruto de otra relación). Le saca en cara todo el tiempo que le da techo y comida. Ahora me di cuenta que toqué fondo. Lo mal que hice por años en aguantar a una persona machista".

"Los que me conocen bien saben cómo soy yo, y si estoy gritando es porque estoy cansada. En todo este tiempo él no se puso las pilas en hacer un cambio y ahora sé que la que tiene que cambiar soy yo porque si no esto va a terminar mal", remarcó en ese entonces. ”Tengo miedo de lo que pueda hacer. Un día viene y me revienta; tengo todo moretones en los brazos. Uno de estos días nos vamos a terminar matando, o me mata él o me mato yo”, le dijo a sus vecinos.

En el caso interviene el titular de la Fiscalía Nº3, Raúl Pasetto, e intervendrá también el Juzgado de Menores.