Cada vez que una moda marca la agenda en materia de entretenimiento, los fraudes y las trampas están a la orden del día. Así como se fabrican copias truchas de los muñecos más vendidos o de las pelotas más buscadas, el ciberdelito recrudece cuando se trata de productos que están más vinculados a lo tecnológico.

En los últimos días expertos del ámbito virtual advirtieron sobre el accionar de ciberdelincuentes que ahora están estafando en nombre de "El juego del calamar", la serie del momento. Le contamos el mecanismo para que nadie más muerda el anzuelo.

.

La reconocida compañía de seguridad digital Avast advierte que los ciberdelincuentes se aprovechan de la popularidad de "El juego del calamar" para realizar estafas en línea. Los hackers usan tanto el nombre como determinados temas de la exitosa serie de Netflix para instalar de forma remota malware (virus malicioso) y espiar a los usuarios. Desde la misma compañía, comparten ciertos consejos que iremos detallando para proteger sus dispositivos de los hackers y evitar caer en estafas virtuales.

"A los ciberdelincuentes les encantan las tendencias tanto como al resto de nosotros", señaló Vojtech Bocek, ingeniero senior de seguridad móvil en Avast, una de las compañías de privacidad y seguridad digital más reconocidas del planeta.

Vojtech Bocek hizo varias recomendaciones para tener en cuenta (Twitter).

"Pero las aprecian por el gancho que proporcionan para atraer potenciales víctimas. Teniendo en cuenta la popularidad de la serie "El juego del calamar", no es de extrañar que ya hayan surgido estafas que abusan del nombre y los temas de la serie", detalló el especialista sobre una de las mayores problemáticas que notaron en las últimas semanas.

En ese sentido, Bocek explicó que en Avast detectaron que ciberdelincuentes comenzaron a usar "el nombre y el tema de la serie para crear aplicaciones maliciosas". En el comunicado que compartieron, la compañía de seguridad dio algunos ejemplos de cómo los hackers se aprovechan de la popularidad de "El juego del calamar".

Los fondos de pantalla peligrosos

Uno de los casos que detectaron fue en una aplicación de fondo de pantalla de la serie de Netflix, que incluía un software publicitario malicioso (adware) que también registraba a las personas a un servicio de SMS premium en Google Play Store.

"También vimos una aplicación de Android con temática de "El juego del calamar" siendo usada para difundir SpyMax, una herramienta diseñada para espiar a los usuarios", sumó Bocek.

El ciberdelincuente siempre espera por más víctimas (Imagen ilustrativa).

Otras formas en las que los ciberdelincuentes se aprovechan de la popularidad de la ficción surcoreana es afirmando que ofrecen transmisiones gratuitas, que pueden contener tanto malware como anuncios maliciosos.

Para que menor cantidad de usuarios sean víctimas de estas estafas, Bocek compartió consejos: utilizar antivirus, descargar aplicaciones en tiendas oficiales, leer atentamente las calificaciones de la aplicación antes de descargarla, no leer códigos QR de tarjetas de lugares públicos. Sugerencias preventivas para, por supuesto, no caer como un pescado.

Ciberdelitos: claves para no caer en la trampa

Uno de los especialistas en el campo de la investigación del ciberdelito, Pedro Varela, quien además es columnista en motoreconomico.com.ar en lo concerniente al mundo de las criptomonedas, explicó las razones por las cuales también los delincuentes buscan sacar provecho de los productos de moda, obviamente los que tienen su arraigo en el ámbito de la virtualidad.

El ingenio malicioso de los ciberdelincuentes parece no tener límites. Ahora que se popularizó una serie surcoreana al parecer bastante siniestra, se la está utilizando para atraer víctimas a sus maniobras delictivas. Las estrategias que usan, si bien no son nuevas, me sorprendieron por su variedad, algunas de ellas muy ingeniosas.

.

En el caso de "El juego del calamar", los ciberdelincuentes utilizan un RAT de relativamente fácil acceso y encriptación, conocido como SpyMax. Los delincuentes lo encriptan y esconden dentro de otra aplicación, utilizando una técnica conocida como “binding” (para simplificar: meten un programa dentro de otro). Esparcen una aplicación para Android con la temática de “El juego del calamar” para atraer víctimas.

"Les aconsejo que no instalen aplicaciones de sitios desconocidos, y que no sean oficiales", sostuvo el especialista. Aquí la variedad de pérdida de datos sí es realmente grave. Un dato: a finales de los años 90 hubo un caso que casi causa un desastre nuclear similar al de Chernobyl.

Ataque de baiting

La central nuclear de Teherán (Irán) sufrió un ataque de baiting, cuando agentes de inteligencia esparcieron en las cercanías de los estacionamientos de la central nuclear memorias USB infectadas con el virus gusano que luego se conoció como Stuxnet.

Algunos empleados de la central nuclear recogieron estas memorias y las enchufaron en las computadoras dentro de la central, con lo cual ya no había vuelta atrás.

"El virus Stuxnet aún está siendo investigado, por la complejidad de su desarrollo y los módulos utilizados, que serían imposibles de desarrollar por un grupo de delincuentes comunes. Que quede claro: las posibilidades de los ataques del tipo baiting, son infinitas, a la par de peligrosísimas”, finalizó diciendo el especialista.