La Justicia allanó este viernes las oficinas de Generación Zoe en Villa María, Córdoba, y en Buenos Aires, detuvo a siete personas. Además, emitió una orden de captura contra su titular, Leonardo Cositorto, por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa a decenas de personas bajo el esquema “piramidal”.

Los procedimientos se llevaron a cabo luego de que un centenar de ahorristas denunciaron estafas a través del sistema “ponzi” o “piramidal, cuya metodología consiste en captar inversores con promesas de retribución con intereses.

La fiscal Juliana Companys ordenó ayer una serie de allanamientos en comercios y oficinas vinculados a la agrupación Generación Zoe en Villa María y en la Ciudad de Buenos Aires. Se sospecha que la estafa alcanza también a otros países de América y Europa.

Hasta el momento, la Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de Villa María logró detener a seis personas y se emitieron siete pedidos de captura internacional, entre los cuales está el de Leonardo Cositorto, quien estaría al frente de la estafa masiva.

El caso se viralizó en redes sociales luego de que los damnificados difundieran algunos de los mensajes que circulaban en el grupo de WhatsApp utilizado por los miembros de Generación Zoe.

Uno de ellos en particular, captó la atención de los usuarios por el nivel de violencia. En el mismo, un inversor amenazó con “hacer una masacre si no aparece la plata” que el hombre habría colocado y nunca recuperó.

Tranqui los grupos de Zoe en este momento. pic.twitter.com/2UU9SGvmrY — Pipendorf (@pipahidraulica) February 18, 2022

“Vivo en frente y estoy calzado, si no aparece la plata hoy voy a hacer una masacre. No me importa nada, voy a hacer una masacre si no aparece la plata”, dice uno de los afectados en el mensaje que se viralizó a través de Twitter.

A medida que avanzaron las detenciones y allanamientos, centenares de personas se presentaron en las oficinas de Zoe de CABA, ubicadas en Crisólogo Larralde 1801, para reclamar los fondos invertidos en una criptomoneda falsa.

La Fiscalía a cargo de Companys, informó que una de las imputadas en la causa se presentó espontáneamente ante las autoridades judiciales. Se trata de Silvia Verónica Abellonio.

Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, por pedido de la fiscal Companys, detuvo al contador Norman Próspero, quien fue imputado. A él se sumaron las cuatro detenciones en Villa María: Gabriela Fernanda Alvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado, y Silvia Beatriz Luján, imputados por supuesta asociación ilícita y estafa. Gabriela Alvarez fue otra de las aprehendidas y se la imputó por el supuesto delito de partícipe necesaria de Estafa.

Permanecen con pedido de captura internacional el jefe de la operación, Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne , Ivana Analia Alvarez y Florencia Anahí Alvarez, todos imputados por los supuestos delitos de asociación Ilícita y estafa.

En Villa María, Córdoba, hubo cinco detenciones.

La respuesta de Generación Zoe

El Equipo Difusión Zoe Argentina envió a todos los inversores y ahorristas de la agrupación una explicación de lo ocurrido a través de WhatsApp.

“En caso de que no sea conveniente reabrir las oficinas y que el pago no pueda realizarse en efectivo por la persecución mediático-judicial en curso liderada por el Beto Mengeleiev y sus demoníacos esbirros, los pagos están asegurados y se realizarían a sus respectivas wolets en Zoe cash al tipo de cambio del día de pago”, explicaron.

En sintonía con la postura religiosa y evangélica de la asociación, convocaron a unirse "a la cadena de oración por nuestro CEO Leo Cositorto para que pueda vencer esta embestida del Maligno y confiamos en que resurgirá como el ave Fénix para llevarnos a un nuevo nivel”.