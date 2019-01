La hermana de Gisella Solís Calle, la odontóloga cuyo cadáver fue hallado ayer en Ensenada, publicó una carta en sus redes sociales en la que pidió una oración en nombre de su familiar y agradeció a la Justicia, la policía y a la prensa por el trabajo realizado para encontrarla.

"La encontré, no como hubiera querido mi corazón: tenerla viva", expresó en su cuenta de Facebook, Mariela Solís Calle. Agradeció a Dios por la fuerza que le dio, por "poder encontrarla al fin" y expuso que "sin la ayuda de Él, esto hubiese sido insoportable e imposible de sobrellevar". Luego pidió a sus amigos y familiares que enciendan una vela y recen un Padre Nuestro "pidiéndole a Dios por el eterno descanso del alma de Gisella, dándole así el último adiós".

Agradeció en el posteo, también, "a la policía y todos sus miembros, a la fiscal y todo su personal, a todas esas buenas personas que de corazón me acompañaron a caminar por largos días y a las personas que se preocuparon por llamarme y visitarme, a los señores de los drones y al cuerpo canino". A la vez, dio las gracias "a todas las personas que compartieron los mensajes de búsqueda y a la prensa en general por su apoyo y respeto".

Solís Calle fue vista con vida por última vez el 16 de enero y fue buscada durante dos semanas por La Plata, Villa Elisa, Ensenada, Berisso, Magdalena, Guernica en más de seis rastrillajes con agentes de la DDI La Plata, Comunicaciones, Científica, Canes, Caballería, equipos de búsqueda y rescate, bomberos y personal de rescatistas con kayak, tras la denuncia de desaparición realizada por su familia.

El martes, el cadáver de la mujer fue hallado envuelto en sábanas, enterrado a 40 centímetros, a la vera del llamado Camino Negro, una ruta abandonada que une Villa Elisa y Punta Lara.

La carta completa

"LA ENCONTRÉ, no como hubiera querido mi corazón, tenerla viva... A pesar de mi triste realidad, tengo que dar GRACIAS a DIOS por la fuerza que me dió todos estos días y por que me escuchó cuando se lo pedí, encontrarla al fin. La verdad, sin la ayuda de Él, esto hubiese sido insoportable e imposible de sobrellevar.

Quiero agradecer de todo corazón a la policía y todos sus miembros, la fiscal y todo su personal, a todas esas buenas personas que de corazón me acompañaron a caminar por largos días y a las personas que se preocuparon por llamarme y visitarme, a los señores de los drones y al cuerpo canino. A Pati, Marcelo, Wilbert, Julieta quienes durante días los obligué a pensar como criminales para poder entender un poco de todo lo que estaba pasando...A todas las personas que compartieron los msjs de búsqueda de mi hermana y a los que no me conocían y me ayudaron. A la prensa en gral. por su apoyo y respeto para mí y mi familia.

Mi último pedido para Uds, mi familia en Perú, para mis buenos amigos y conocidos, es encender una vela a las 22 hs (hora Argentina) y rezar un padre nuestro pidiéndole a Dios por el eterno descanso del alma de Gissela, dándole así el último adiós...".