El abogado de la familia de Alejandro Martinez hallado fallecido días atrás en una comisaría de San Clemente del Tuyú informó hoy que pondrá un perito de parte para determinar "quién o quiénes lo mataron" en el transcurso de la hora en la que permaneció detenido en la dependencia. Hay nueve policías detenidos.



Miguel Molina, representante legal de la familia d. Martínez (35), quien fue encontrado muerto el último jueves por la madrugada en la seccional 3ra. aseguró que el hombre murió "por causa de asfixia".



"La autopsia determinó que tenía numerosas escoriaciones, golpes, fracturas y que no se trata de una muerte natural sino por causa de asfixia", afirmó el abogado en diálogo con radio AM 990.

Molina dijo que los datos que posee la querella s urgen de dichos de testigos, del horario de ingreso de Martínez a la comisaría y de la autopsia realizada al cuerpo.



Se refirió a las declaraciones de l ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien cuestionó ayer el resultado de la autopsia, porque no se hallaron lesiones en el cuello vinculadas a la muerte por asfixia.



"No sé porqué el ministro se involucra en una investigación penal que está en pleno curso. Nosotros vamos a proponer nuestro perito de parte pero la pericia está muy clara y es concluyente", señaló sobre la autopsia, tras lo cual consideró que Berni " tuvo una desafortunada frase" al "presentarlo (a Martínez) como un delincuente".



Según el abogado, Martínez fue aprehendido por primera vez cuando fue hallado durmiendo en un local vacío, del que no había robado nada, "bajo los efectos del alcohol".



En la segunda detención, esta vez por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente, donde se hospedaba, fue cuando estaba en una "suerte de crisis", según los empleados, detalló el letrado.



" Fue aprehendido cerca de las 0.58 y a la 1.50 dan aviso de la muerte. Se va intentar determinar qué pasó y quién o quienes lo mataron en el transcurso de esa hora", sostuvo el abogado.



Brenda, hija del fallecido, aseguró que en un primer momento le informaron que su padre había muerto de una sobredosis dentro del calabozo.



"Me dijeron que estuvo internado dos veces y que murió de sobredosis. Mi papá no tenía problemas con las drogas. Nunca lo vi drogado", indicó en diálogo con Crónica HD



La joven relató que su padre había cobrado dinero de una aseguradora de trabajo porque tenía una discapacidad visual.

" A mí me dijeron que en la habitación del hotel estaban las tarjetas de crédito pero que no estaba el documento, la mochila y el celular. Después nos enteramos que estaba todo en la comisaría. Encontraron poquita plata", sostuv.

"Lo primero que pensé que quisieron matar a mi papá por la cantidad de plata que llevaba en la mochila", agregó.



La hija denunció además que del celular de su padre "borraron todo, registros, conversaciones, fotos", y que cuando ella llamaba, le cortaban.



Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, dijo que hoy que para el Gobierno "es inaceptable cualquier caso de violencia institucional".



En declaraciones a radio Provincia, el funcionario agregó que en el territorio bonaerense "se trabaja automáticamente en función de que en estas situaciones, se actúe rápidamente para poder brindar herramientas necesarias para que se conozca la verdad de lo sucedido".



La causa por el hecho está a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción 11 descentralizada de La Costa, quien dispuso la autopsia y luego la detención de de nueve policías bonaerenses, quienes quedaron acusados de "homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función".