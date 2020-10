Tras ser victima de un violento asalto a mano armada, el ex boxeador Jorge Locomotora Castro habló sobre el hecho, que ocurrió el pasado 9 de octubre en el barrio San José de Temperley, y expresó su frustración: "Encontré a uno de los chorros en la calle, le di una paliza, pero la policía lo dejó libre".

"Recién hace 45 minutos acabo de agarrar a uno de los chorros que me robó, lo maté a palos, vino la Policía, lo agarró y después lo largó", relató el deportista a LU12 AM680 Río Gallegos.

El Roña contó en esa entrevista que le dijeron que había un hombre que podría ser quien lo asaltó, entonces según sus dichos, mientras transitaba por la vía pública reconoció a uno de los malvivientes.

"Cuando lo vi digo 'sí, vos fuiste', lo agarré, le pegué una piña, lo tiré al piso y paró un patrullero, le digo 'este me robó'", afirmó la victima que con máxima frustración aseguró: "Había dejado dejado el negocio abierto, cuando cierro y voy a la comisaría, llega el patrullero pero sin el chorro, me puse como loco", agregó a su relato el ex púgil nacido en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia.

"Vos que estás para defender a la sociedad, yo agarro al chorro y vos lo largás", recriminó el deportista a los efectivos policiales, que le respondieron, "¿Y cómo podemos saber que él te robó?".

"Lo largaron y te da impotencia, encima de que me duele la mano de la piña que le pegué. Estoy re caliente", expresó el boxeador que dijo estar preocupado: "Ahora voy a tener represalias, porque van a venir por el vuelto" .

Según explicó el ex campeón mundial, de 53 años, el robo sucedió el viernes cuando caminaba hacia el gimnasio que posee en esa zona del Gran Buenos Aires.

"Fue al voleo, me apuntaron con dos fierros y les di toda la plata y el celular", contó Castro.