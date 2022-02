Tras la anulación del juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual, las diferentes voces del ambiente artístico local se fueron posicionando detrás de un caso que tomó alto revuelo no sólo nacional sino internacional.

Es que el hecho sucedió en mayo de 2009 en Managua, Nicaragua durante una gira de la tira infantil Patito Feo en la que ambos actuaban. Luego de la denuncia formal, Darthés se fugó a Brasil, país del que tiene nacionalidad y donde se radicó con su familia hasta el día de hoy.

Luego de que el Tribunal Superior brasileño dictaminara que el juicio debe volver a foja cero, el colectivo Actrices Argentinas se pronunció y, una vez más, le demostraron su apoyo incondicional a Thelma, como lo hicieron desde el minuto uno con la propagación del primer video de la joven denunciando a su colega ante la sociedad.

La que salió a dar apoyo a Darthés en los últimos días, una vez más, es la actriz María Rosa Fugazot: "Yo cuando lo defendí a Juan lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él. De cualquier manera, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas", consideró la actriz en diálogo con Intrusos.

Y continuó: “Por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo. Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra Justicia...”.

Cuando el cronista Ie consultó acerca de qué le genera hoy el actor, respondió: “A mí me da dolor... Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Y, más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está”.

Las primeras declaraciones de Fugazot bancando a Darthés

Fue en 2019, cuando la artista realizó la primera entrevista en apoyo al actor: “Para mí, es un señor. Yo lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie”, sostuvo en ese entonces en diálogo con el programa televisivo Las Rubias.

Y siguió: “El país andaba detrás de él. Estábamos de la mañana a la noche en el canal, convivíamos prácticamente. Yo nunca le vi una actitud fuera de lugar a Juan”.

Más allá de defender a Darthés resaltando sus características, la actriz cuestionó el accionar de Fardin, haciendo especial hincapié en el tiempo transcurrido desde el hecho hasta la denuncia: “¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento...”, aunque aclaró: “No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás... No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona”.

En una segunda oportunidad, en 2020, Fugazot remarcó a Intrusos su posicionamiento en favor del actor: “Si ahora los actores dejaron de defenderlo, es un problema de ellos. Yo hasta que la Justicia no me indique lo contrario no voy a cambiar de opinión. Lo conozco desde los veintipico de él. Tengo un buen concepto suyo y de su familia. No lo veo en una bajeza semejante. Elijo creer en lo que él dijo”.