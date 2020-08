La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez el pasado 30 de abril, dijo que no descarta que uno de los elementos hallados en cercanías de un canal de desagüe ubicado a 5 kilómetros de Mayor Buratovich pertenezca a su hijo, por lo que "debe ser analizado".

"Hay un buzo que es muy similar al de Facu, lo tienen que analizar porque al estar enterrado está muy deteriorado", manifestó Cristina Castro en diálogo con radio Altos de Bahía Blanca.

No obstante descartó que una mochila y unas zapatillas también encontradas en ese lugar hayan pertenecido a su hijo. En tanto, los elementos fueron hallados, luego del dato aportado a la querella, por una persona vidente que dijo que Facundo podría estar allí.

Cristina y uno de sus abogados, Luciano Peretto, fueron al lugar y solicitaron a la Fiscalía Federal y al Juzgado la presencia de efectivos de la Policía Federal, quienes finalmente hallaron una mochila azul, zapatillas y prendas de vestir.

"Las zapatillas no son de él, la mochila tampoco", afirmó Castro, quien sobre el buzo agregó: "Todavía no sabemos el color exacto porque eso estaba enterrado".

No obstante, la mamá de Facundo y su abogado dijeron que la textura es muy similar a la prenda de vestir que llevaba puesta el joven en la última foto en la que se lo ve junto a un patrullero policial.

Al ser consultada sobre el color de buzo que tenía su hijo el día que salió de su casa de Pedro Luro el 30 de abril último, la mujer dijo que era "una mezcla de grises" y que el que estaba enterrado "es muy parecido", motivo por el cual será analizado. La mujer dijo que "también hay un vaso de Boca" y recordó que su hijo era "fanático" de ese equipo.

Sobre el lugar del hallazgo, Cristina dijo que quedó custodiado por efectivos de la Policía Federal y que se aguarda que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez disponga un rastrillaje en la zona.

Por su parte, el otro querellante, Leandro Aparicio, dijo a radio El Destape que los elementos encontrados "son datos que hay que analizar" y que "hay que ser cautos hasta que se hagan las pericias".

Sobre el lugar comentó que es "una zona con canales" por lo que "deberían enviar a Prefectura para hacer rastrillajes en todo ese sector".

Alberto Fernández charló con la mamá de Facundo

Por otra parte, el presidente mantuvo una conversación con Castro, según consignó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

"Yo estuve presente en la conversación que tuvieron ayer el Presidente y la mamá de Facundo, y no voy a reproducir esa conversación, pero solo quiero decir que el Gobierno está muy abocado a ayudar en todo lo necesario porque estamos preocupadísimos por este caso", afirmó Ibarra en declaraciones formuladas a radio Continental.

En ese marco, la funcinonaria indicó que el Gobierno "tiene una enorme preocupación por esto, más allá de la jurisdicción en la que haya sucedido" y añadió: "Esto está en manos de la Justicia y todo lo que está a la altura del Gobierno se está haciendo".

"La imagen de una mamá o una papá ante un hijo que no se puede encontrar es terrible; por eso, no esperen del Gobierno nacional que retacee un esfuerzo para buscarlo. Nada de eso va a pasar, y, si hay responsabilidades de funcionarios, ya sean provinciales o nacionales, eso no va a ser ocultado", subrayó Ibarra.

"Ese es un compromiso de quienes estamos en el Gobierno, porque tenemos una valoración previa de estos hechos. No venimos a decirlo en una coyuntura sino que lo decimos siempre", aseveró.

Previo al contacto que mantuvo con la madre del joven desaparecido, Fernández había mantenido una conversación con ella el 25 de julio pasado.