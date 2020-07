La madre de Julieta Abigail Del Pino, la joven que fue asesinada en la localidad santafesina de Berabevú, reclamó este domingo entre lágrimas justicia por el femicidio de su hija y pidió que "si hay más cómplices, que aparezcan".



En medio de una movilización en la plaza principal de la ciudad al sur de la provincia de Santa Fe, familiares y amigos de la víctima reclamaron justicia por el femicidio de la joven.



Fabiana Morón, madre de Julieta, agradeció el apoyo de todo el pueblo y manifestó: "Todas tenemos hijas y todas son libres o eran libres en nuestro pueblo. Todos confiábamos en todos y éramos amigos y ahora sabes que no es así, que cualquiera nos puede arrebatar a nuestra hija en tres cuadras".

Los allegados a Julieta piden justicia. (Gentileza: Notife)





"Necesito que no me abandonen, necesito que me ayuden a seguir pidiendo justicia porque mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes", agregó.

Morón reconoció que su hija "pregonaba el movimiento Ni Una Menos" y dijo ante los presentes que "las mujeres no son un objeto, por favor eduquen, que sea la primera y la ultima en Berabevú y en todo el mundo".

Por último, recordó a su hija, a quien ella llamaba "Pupi": "Era un amor, un sol como toda hija, era mi compañera".

Decenas de personas se juntaron en la plaza para solicitar el esclarecimiento de este femicidio. (Gentileza: Notife)

La fiscal que investiga el hecho, Susana Pepino, emitió un comunicado donde remarcó que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Melincué, debe disponer día y hora para la realización de la correspondiente audiencia imputativa con el principal acusado del femicidio, la cual sería fijada para el lunes 27 de julio o para el martes en horario a definir. Por otra parte, en la madrugada de este domingo, el cuerpo de Julieta fue trasladado a la morgue de Venado Tuerto, donde se realizará la autopsia.