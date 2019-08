La madre de la ahijada de Jonathan Fabbro consideró este jueves que con la condena a 14 años de prisión dictada al ex futbolista por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, "se hizo Justicia", pero aclaró que "no hay alegría sino solo tranquilidad" para su hija.



"Esto es muy duro para toda la familia porque es algo que no debería ser concebido. Nos pone tranquilos pero acá no hay alegría, sólo tranquilidad para mi hija y mucha tristeza porque mi hija no merecía lo que le hicieron", dijo Jéssica, conmovida ante la prensa, en la puerta del Tribunal donde cerca de las 13 se dio a conocer el veredicto.



La madre de la menor de edad, que hoy tiene 13 años y sufrió las violaciones entre sus 5 y 11 años, llamó a "todas las nenas y las mujeres" a que "denuncien" este tipo de hechos "más allá de quién es la persona que las dañó".



"La Justicia argentina llega; se hizo Justicia", subrayó en medio del llanto la mujer en la puerta de la sede judicial de la calle Lavalle al 1100, instantes después de que el Tribunal Oral en lo Criminal número 12 diera a conocer el veredicto tras finalizar la última audiencia del debate que comenzó el 5 de agosto pasado.



Allí, Jéssica se mostró junto a su hijo Agustín, hermano de la víctima y quien descubrió los chats que develaron lo que sucedía, y aseguró que gracias a la "valentía" que tuvieron tanto él como la niña se pudo llegar a buscar justicia.



"Si no hubiera sido por ellos, yo hoy no estaría acá", afirmó la mujer, quien dijo que su hija está "muy triste" porque "siempre su gran miedo fue lo que le pase a él (en referencia a Fabbro) porque lo amábamos".



"Todo esto es muy doloroso, es un dolor que nunca se va a acabar, que nos va a acompañar toda la vida", remarcó Jéssica, cuñada del ex futbolista nacido en la Argentina y nacionalizado paraguayo, y dijo que se seguirán enfocando en que la menor "supere" lo que vivió "y tenga una vida lo más sana posible, aunque esto la va a acompañar siempre".



Por su parte, el hermano de la denunciante contó que él amaba a su tío y que siempre había sido su "ídolo".



"Yo amo al fútbol y él era mi ídolo. Todas mis camisetas eran de él y hasta su manera de jugar al fútbol era ideal para mí", contó, también conmovido, al igual que su mamá en la puerta de la sede judicial donde este mediodía se dio a conocer el veredicto.



El joven reveló que desde que supo lo que estaba sucediendo, nunca más volvieron a tener contacto con el futbolista aunque sí los contactaron desde su entorno sólo para agredirlos y perseguirlos.