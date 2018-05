Juan Carlos recordó a su hijo. (Captura TV)

, padre de, asesinado por tres delincuentes en la localidad bonaerense de Caseros , contó acómo vive este duro momento."Es el día más difícil de mi vida. Uno puede superar la muerte de un padre, de un hermano, yo lo viví, sólo me faltaba esto, y la verdad que la pérdida de un hijo sólo sabe el que lo vivió", destacó emocionado Juan Carlos, a lo que agregó: "No es que se murió de una enfermedad, perder un hijo porque le pegaron un balazo no tienen nombre".Además, consultado sobre la ola de delitos en la zona, Juan Carlos relató que nunca se vivió algo parecido, y aclaró que su familia siempre tuvo kiosco de diarios: "Desde 1929 tenemos puesto. Mi abuelo, mi papá y mis hijos trabajamos en el kisco".