La producción de " El Diario de Mariana" entendió rápidamente la guerra que atraviesa con su competencia directa, "Cortá por Lozano" en Telefé. Como ya informamos en este medio, la batalla por el rating que se libra cada tarde entre estos dos programas se volvía cada vez más despiadada mientras el ciclo conducido por Verónica Lozano empezaba a duplicar en mediciones al de Fabbiani, que hasta hace algunos meses era el líder claro de la franja horaria.

Con picos de 8.8, Lozano, con su formato más descontracturado y de entrevistas personales e íntimas, derrotó la semana pasada al programa de El Trece que tuvo de promedio 3,6 puntos. Pero Mariana, que regresó a mediados de febrero, guardaba un as bajo la manga. El jueves último, la conductora del "Diario..." cambió las reglas del juego con una inesperada y polémica entrevista. "Dijo cosas que nunca había dicho, hizo hincapié en los hechos de esa noche. Ella tiene mucho miedo a cómo va a quedar parada después de la entrevista", explicaba la rubia, desde un móvil en la Unidad Penal Femenina N°6 de Paraná, mientras Gerardo "Tato" Young tomaba las riendas de su programa.

Fabbiani acababa de terminar una nota, tan esperada como polémica, con la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en la historia criminal argentina, Nahir Galarza.

Sólo con los breves fragmentos que se compartieron ese día, el magazine volvió a inclinar la cancha a su favor y le ganó la pulseada al ciclo de Lozano, que midió 5.6 y fue superado por su "enemigo" por 1.7 puntos.

"Estaba nerviosa, es una nena de 20 años, frágil y aniñada a pesar de toda esta fortaleza que tiene. La escuché pronunciar palabras que nunca pensé que podía decir", contaba la animadora luego de la conversación con Nahir, que duró casi dos horas. Pero ayer, la producción de Mandarina, redobló la apuesta y entregó la primera parte de la entrevista con Galarza.

"Me siento culpable por lo que pasó, me gustaría pedirle perdón a Fernando (Pastorizzo)", confesó la acusada que espera por la condena definitiva por el asesinato de quien fue su novio, en uno de los pasajes más fuertes de la charla con Fabbiani.

"Ese día no podía reaccionar. No entendía lo que me estaba pasando, no caía. No pensaba nada. Tenía la mente en blanco. Tres meses después tomé conciencia de que Fernando había fallecido", afirmó luego, midiendo sus palabras con meticuloso cuidado.

A pesar de que la entrevista también representó otra victoria para "DDM" en el rating, muchos usuarios mostraron su enojo en las redes sociales. "Lo hacen por el rating", "No tienen corazón", "Pobre la familia de Fernando", eran los comentarios que resonaban luego de que Nahir hiciera que el caso en el que está involucrada desde 2017, vuelva a mediatizarse.