María Florencia Salinas, quien había sido suspendida en marzo por la publicación de fotos "hot" con su uniforme de trabajo, volvió a la fuerza. Sin embargo, la oficial que trabajaba como técnica en Narcocriminalidad de la comisaría sexta de Villa Rosas, Bahía Blanca, ahora estará abocada al Comando de Patrullas.

Si bien la efectivo tiene sobre sí dos sumarios administrativos, uno en el marco de las fotos difundidas a mediado de marzo, y el otro por hablar con la prensa, se le devolvieron su arma reglamentaria y chaleco para que pueda volver a su labor. Mientras tanto, Asuntos Internos decidirá su situación.

Está saliendo el sol para la oficial que vuelve a trabajar.

La historia

En la foto de la discordia que le valió dos meses de suspensión, Florencia aparece frente a un espejo, en uniforme, con su arma reglamentaria a un lado y con la remera subida. En ese momento, explicó que la imagen no corresponde al horario laboral: "está tomada en el baño cuando concluía un adicional" explicó y agregó que "no tienen por qué darse a conocer esas fotos que son de índole privado y uno puede hacer lo que se le plazca".

La foto de la discordia.

Al parecer, fue su ex novio o la actual pareja de éste quien viralizó las imágenes en su momento. De hecho, comentó que la foto se la había enviado a su novio para mostrarle el piercing en su ombligo: "Mi pareja era enfermo de celos y le mandaba fotos de prácticamente todo lo que hacía. Le estaba mostrando el aro de la panza porque él me pedía cómo había quedado el piercing en el ombligo. No fue nada sensual", aseguró.