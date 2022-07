La manoseó y le advirtió "la próxima vez no zafás". La joven de 23 años denunció a su empleador la abusó sexualmente cuando trabajaba en una reconocida panadería de Castelar. La justicia dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y contacto mientras se realizan medidas de prueba.



La joven estuvo internada en el hospital San Juan de Dios de Haedo tras sufrir una descompensación por estrés postraumático.



El hecho ocurrió el pasado 16 de julio en la sucursal de la panadería "La Española" ubicada en Carlos Casares al 800, a metros de la estación de trenes de Castelar. Fue denunciado un día después en la comisaría de la mujer.



La víctima dijo en su denuncia que el abuso ocurrió el pasado sábado a la tarde cuando se fue a la panadería por pedido del dueño del comercio.



Esa tarde, mientras atendía a los clientes, fue abordada por su empleador de 70 años, quien le solicitó su presencia en una zona interna del local.

“Estaba tomando el pedido de un cliente y se acerca Adolfo buscando algo. Le pregunté si lo podía ayudar y me dijo que sí, que necesitaba a alguien flaquito que lo ayude. Me lleva para un lugar que está por atrás de la panadería, donde hay un hueco entre una pared y una escalera, y me dijoEsa puerta da a una escalera para su oficina, la pude abrir y me dijo ‘ahora vas a tener un premio”, contó la joven al portal local Primer Plano.“ Subió él primero, me quedé en la puerta y entró. Buscó un caramelo en un placard, lo abre, se lo pone en la boca y deja la mitad afuera. Se acerca a mí y me lo quiere dar con la boca pero yo le dije que no. Sinceramente no sabía qué hacer, se me acerca y con la mano derecha me manosea la cola. Me alejé y me dijo ‘la próxima no zafás’”, sostuvo.La joven contó a sus familiares lo ocurrido y al día siguiente realizó la denuncia policial que recayó en la UFI 8 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscalquien calificó la causa como "abuso sexual simple".porque me quedé sin trabajo, no sé cómo voy a conseguir otro, estuve internada por un ataque de ansiedad que nunca me pasó, pero fue increíble la cantidad de cosas que me dijeron de este hombre”, agregó la víctima.

El fiscal comenzó a trabajar en la búsqueda de testimonios que le permitan realizar otras medidas de prueba para apoyar los dichos de la víctima, como peritajes e informes psicológicos.



El abogado de la víctima hará una demanda por los daños y la pérdida del trabajo.