En 1995, María Fernanda Aragunde tenía 4 años cuando fue secuestrada del jardín de infantes a donde asistía en Marcos Paz. Gracias a una publicación de su mamá biológica en Facebook, se reencontró con ella y sus verdaderos orígenes 24 años después.

“Fue un ajuste narco entre mi abuelo paterno y las personas que me secuestraron”, contó la joven que actualmente vive en Rosario y se decidió a contar su historia porque sus apropiadores la “están amenazando” y ella "tiene miedo". Según contó su mamá, la joven fue vendida a una familia en el marco de esa venganza contra el familiar.

Luego de su desaparición, María Fernanda, quien en realidad de llama Marina Fernanda, primero la buscó la policía sin buenos resultados. Luego el caso llegó a Missing Children también sin novedades y luego su caso recaló en las redes sociales. Allí, en Facebook, su madre biológica posteó una video en el que cuenta su historia y pide información sobre el paradero de su hija.

"Hola hija, quiero que sepas que te sigo buscando,te arrebataron de mi vida cuando tenías 4 años, ahora tenés 28,naciste el 4 de enero de 1991 en el hospital Vélez Sarsfield, tal vez te sientas identificada con la foto que voy a poner, te pareces mucho a mí, y a tus tíos", le habla la mamá en el video.

"Tu nombre verdadero es Marina Fernanda Aragunde, te decían Culi,ese era tu apodo ,y tú tía Andrea es tu madrina, le decías Andy, tu papá se llama Fernando, tu abuelo paterno Horacio, tu abuela materna Elsa, pero le decías Mecha y tú abuelo materno Jorge, le pido a Dios que me estés buscando, y que tengas recuerdos, porque es imposible que te olvides, eras muy despierta,y tenías mucha memoria", añade.

Lo cierto es que el mensaje fue efectivo porque la joven, que vive en la ciudad de Rosario se contactó con su madre biológica. "La primera vez que la vi fue demasiado fuerte, estaba sentada en bulevar Oroño frente al instituto y la vi venir caminando y es como que se te completa el alma y son recuerdos que te vienen los recuerdos", relató la joven, y agregó: "No me acordaba de ella, se me venían formas de los cuerpos pero no las caras, pero sí la reconocí cuando le vi las manos, el roce de la piel, fue muy fuerte".