Es la actual campeona nacional de 800 metros en atletismo, pero esa no es la hazaña por la que ahora se hizo conocida Evangelina Tomas, si no que su heroico accionar fue el de correr y atrapar a un ladrón que este lunes por la noche había ingresado a su casa de Trelew.

La atleta tiene 29 años y logró capturar al delincuente luego de una persecución. El maleante había robado una mochila de una propiedad a dos cuadras de su casa, ubicada sobre la calle A.P. Bell de Trelew, cercana a la capital chubutense.

Según detalló el subjefe de la policía del Chubut, Néstor Gómez Ocampo a Télam, "la conocida atleta lo corrió y con ayuda de los vecinos logró atrapar al ladrón, que es de apellido Uribe, y muy conocido por la fuerza policial porque tiene varias entradas".

Evangelina "Vanshi" Thomas "tuvo el coraje de correr a Uribe junto con sus vecinos y lo atrapó", celebró el policía, quien manifestó que espera que esta vez "la justicia haga algo porque son innumerables las caídas que tuvo y todavía sigue haciendo de las suyas".



"Me dijo que no le haga nada y me decía 'tomá la mochila'", contó "Vanshi" Thomas a TN, donde aseguró que el asaltante también la habría intentado atacar a golpes. "Por suerte llegaron dos personas y me ayudaron a reducirlo hasta que llegó la policía", continuó.

"Me dio mucha impotencia la situación y sé que no tendría que haber reaccionado así, pero la verdad es que no lo pensé. Me agarró una locura tremenda y no pensé en nada", concluyó.

El momento en que llegó la Policía, luego de que la atleta atrapara al ladrón.

Los logros deportivos de Evangelina "Vanishi" Thomas

Desde Télam destacaron que Thomas, es una popular corredora de Trelew que participa en la mayoría de las competencias locales de pedestrismo y logró ubicarse en los primeros puestos del atletismo nacional.