El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, sostuvo este lunes que la aplicación de un impuesto a los gastos turísticos argentinos en el exterior "es una decisión que está en el marco de la ley de emergencia económica, y tiene que ver claramente con cuidar los dólares que tenemos, porque el contexto de fragilidad en el que encontramos la economía argentina requiere de algunas medidas extraordinarias".



"Esperamos que el impacto que tenga implique un crecimiento interno, del turismo receptivo, porque tenemos que cuidar las fuentes de trabajo del sector", dijo Lammens en declaraciones que formuló en la Casa de Gobierno, adonde acompañó a los titulares de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de la AFA, Claudio Tapia, en un encuentro con el presidente Alberto Fernández.

El ministro de Turismo señaló que "sabemos que hay algunas agencias de viajes que pueden sentirse perjudicadas, pero la idea nuestra es cuidar el trabajo argentino, cuidar a las pequeñas y medianas empresas argentinas, y vamos a trabajar en la reglamentación de esa ley junto con el Ministerio de Economía".



"Estamos terminando de definir la letra chica del proyecto, y la idea es tenerla lista para el miércoles", añadió, y explicó que la intención "no es para que se aplique a los consumos industriales", sino que alcance a "los consumos hechos con tarjetas argentinas en el exterior", mientras que "no va a afectar a los gastos de extranjeros realizados aquí en la Argentina".



Comentó Lammens que esta mañana mantuvo una reunión con las autoridades de la Cámara Argentina de Turismo, a la que calificó como "muy buena", y en la cual "les planteamos que se trata justamente de una ley de emergencia económica, que está tomada en un contexto de crisis y que cuando uno se ve en esta situación tiene que adoptar medidas extraordinarias".



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó el último domingo en una entrevista con Radio 10 que el gobierno nacional aplicará un impuesto del 30% para las compras en moneda extranjera que, aseguró, busca incentivar el turismo local.



Aclaró que no habrá "ninguna restricción" para los que decidan viajar al exterior, pero que la medida busca "recaudar de una forma esa diferencia entre el gasto en tarjeta de crédito que después se paga en pesos aquí y los dólares" utilizados.



Afirmó Cafiero que "con este impuesto se está beneficiando al turismo local que es algo que queríamos hacer porque es una actividad muy dinámica que en este momento genera empleo estacional pero es empleo al fin y es importante".