Lissa Vera, cantante del "Bandana", declaró el miércoles como testigo ante los fiscales que investigan la muerte de Natacha Jaitt en un salón de eventos de la localidad bonaerense de Benavídez.

La cantante reveló detalles de la relación que tenía la mediática con su amigo Jesús Velaztiqui Duarte, de nacionalidad paraguaya, quien la llevó a Xanadú.

Lissa Vera contó a los fiscales que la conductora y modelo le había dicho a principios de este año que "estaba tratando de salir de las drogas" y que "caminaba por las paredes".

La testigo manifestó que si bien era de "público conocimiento" los problemas de adicción que Jaitt tenía, delante suyo nunca se drogó y que cree que no lo hacía "por respeto" o porque sabía que ella no consumía.

Sobre su último contacto con Jaitt la testigo dijo que la vio por última vez el martes 19 de febrero en la casa del dueño del bar Tía Ñata, de Benavídez, el lugar donde días antes, el 14, había celebrado San Valentín junto a la modelo y el empresario paraguayo ahora detenido por falso testimonio, Velaztiqui Duarte.

"El 19 de febrero Natacha estaba bien, estaba acelerada pero era así", recordó Vera, quien dijo que justamente en esa reunión, a la que también fue Velaztiqui, surgió el nombre de Xanadú como una de las dos opciones de salón para realizar un evento que Jaitt quería hacer para "gente de Nordelta", puntualmente para "solteros, divorciados y separados".

Vera contó que el dueño de Tía Ñata fue quien les dio el contacto del dueño de Xanadú, Gustavo Rigoni, donde finalmente se llevó a cabo la reunión en la que Jaitt murió la madrugada del 23 de este mes, a la que ella no asistió.

Lissa recordó que la última vez que habló con Jaitt fue por teléfono el jueves 21, ya que ese día la modelo se encontró en tribunales con los hombres a los que había denunciado por abuso sexual y quería saber cómo estaba.

Vera dijo que más tarde, ese mismo día, le envió a Jaitt un mensaje de voz por Whatsapp que nunca contestó para preguntarle como se vestiría para una inauguración que pensó que era ese día, pero que luego se dio cuenta que era en otra fecha.

Finalmente, la amiga de Jaitt dijo que la modelo solía tener "ataques de pánico" y que el viernes 22 habló con el abogado de ella, Alejandro Cipolla, quien le contó que estaban "agotados" por el trajín de la jornada que habían tenido el día anterior en tribunales, a donde concurrieron por la causa por abuso.

Consultada sobre el motivo por el cual ella no asistió a la reunión en Xanadú, Vera dijo que nunca supo que se concretaría esa noche y que además ella estuvo ensayando todo el día con Bandana para sus próximas presentaciones.

Declaraciones a la prensa:

Luego de presentarse ante la Justicia, Lissa habló con los medios. "Yo dije puntualmente cuál era el nexo entre Velaztiqui Duarte y Natacha. El vínculo afectivo que los unió fui yo, porque yo era amiga de los dos. Me preguntaron la cronología de los hechos, tiempo y espacio donde se dieron las reuniones", explicó en diálogo con Crónica HD.

"Todo comenzó a partir de la denuncia de violación de Natacha, que nos volvimos a encontrar después de un tiempo largo que no nos veíamos por cosas de la vida, horarios y trabajo de cada uno. Ninguno de los tres nos habíamos vuelto a ver", agregó.

Vera contó cómo comenzó el vínculo laboral entre Natacha y Velaztiqui Duarte: "Yo festejaba mi cumpleaños e invité a todos. A partir de ahí se fue gestando cada reunión hasta la última que fue el 22 de febrero, de la cual yo no tenía conocimiento porque estuve muy dedicada a Bandana".

Y detalló: "El primer reencuentro con Natacha fue el día que ella declaró en Tribunales sobre la violación. Con Velaztiqui se volvieron a encontrar después de varias veces en mi cumpleaños. Fue una alegría porque hace mucho no se veían".

"Yo no sabía de la reunión, ni que se había concretado. Raúl era mi amigo, nos conocemos del ambiente de la danza, por trabajo. Yo no puedo hablar de lo que pasó", siguió.

"Ella contó su historia con respecto a las drogas. Yo jamás la vi en un estado que la desconozca. La persona que veía en la tele no era la amiga que tenía afuera de las cámaras. Este último tiempo, a pesar de lo que pasó a príncipios de año, la veía mucho mejor, la veía bien y me entristece que esto haya terminado así. No puedo hablar de lo que no sé", concluyó.