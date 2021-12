Una mujer golpeó a la directora de una escuela porque no puso a su hija en el cuadro de honor de la institución. La trifulca fue tan grande que sus compañeras, a manera de protesta, decidieron suspender el acto de egresados de los alumnos de sexto año.

Así lo denunció Cristina Cruz, a cargo de la escuela Patricias Mendocinas de barrio Villa El Libertador, en Córdoba. La docente recibió un golpe en la cabeza y se descompensó como producto de la tensión del incidente, por lo cual debió ser trasladada al hospital municipal Príncipe de Asturias.

El episodio se produjo en la mañana de este miércoles y fue protagonizado por la madre de una alumna que llegó a la escuela para solicitar una documentación que debía presentar en la Anses. Luego de hacerlo, pidió a Cruz hablar en privado con ella.

"Me dice que quería saber cuáles habían sido los criterios por los cuales su hija no estaba en los cuadros de bandera", explicó la docente al Canal 10 de Córdoba. La directora le aclaró que para esto "hay resoluciones ministeriales que nos guían cómo hacer ese trabajo".

Los docentes de la escuela salieron a solidarizarse con la directora agredida (gentileza Cba24n).

Sin embargo, la madre se negó a leer los textos y le aseguró a Cruz que un maestro le había dicho que la hija iba a estar en ese grupo reservado para los alumnos de mayor mérito. Tras esto, amenazó a la directora y a otro docente y se predispuso a retirarse.

"Cuando me agacho, no la veo venir y con el puño me da en la sien", explicó la directora. Luego de que la agresora se retiró, otros maestros de la institución llevaron a la víctima a ser atendida en el hospital.

La docente aclaró que no son frecuentes estas situaciones y dijo que hará la denuncia "porque existe un código de convivencia que regula estas cuestiones. Hay una ley y debe hacérsela cumplir", señaló.