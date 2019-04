Nancy, hermana de Mónica Cruz, la mujer asesinada por su ex pareja en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, realizó estremecedoras declaraciones a los medios que cubrían una protesta en la puerta de la Fiscalía de Ezeiza en reclamo de justicia por la víctima y de más seguridad en la zona.



Luego de aclarar que la familia no convocó ni está "de acuerdo con la protesta" realizada frente al Juzgado de Garantías 7 y la Unidad Funcional de Instrucción 3 especializada en Violencia de Género de Ezeiza, en la ruta 205 y su cruce con la calle Chenaut, la mujer se refirió al femicidio.



"Él (por Juan Ramón Silva, el detenido de 40 años) muchas veces la había amenazado. Mi hermana ha hecho denuncias. Acá hay otra cuestión que es más arriba. La Justicia es la que tiene que ayudar a estas madres que no tienen un sustento mientras sale el juicio de alimentos", señaló Nancy, en referencia a que la víctima había ido a pedirle dinero de la manuntención cuando fue asesinada.



También mencionó que "el viernes" Mónica iba a ir a retirar el botón antipánico que le habían otorgado por sus denuncias "pero no tenía un peso en el bolsillo como para moverse".



"Hay que quererse y mirar a los hijos sobre todas las cosas porque estos tipos no tienen límites. Le pido a todas esas chicas que están pasando por esta situación y que dicen que no van a poder, sí van a poder, que salgan de estas relaciones enfermizas y pidan ayuda", afirmó Nancy, entre lágrimas.