Por Francisco Nutti

@FranNutti

El repartidor más famoso del país, que tomó notoriedad en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), no para de lamentarse. Y es que, en las últimas horas, su rodado, que estaba a un costado de su puesto, ubicado en Juana Manso y Azucena Maizani, desapareció. "Solamente encontré la cadena rota", indicó a Crónica.

Tiempos felices. Miranda, con "Crónica" en su bicicleta.

Tras el hecho, efectivos de Prefectura le tomaron la denuncia; sin embargo el hombre "no podía creer" que se habían llevado la principal herramienta de trabajo, su bicicleta negra con canasto.

.

"Lo único que espero es recuperarla, aunque justo donde me la sacaron es en una zona donde no hay cámaras de seguridad que puedan mostrar lo que ocurrió. Con esto que me hicieron me cortaron las piernas", continuó Miranda, desesperado.

En agosto, ya con Alberto Fernández como principal candidato al Sillón de Rivadavia, el vínculo se afianzó: el canillita le dio una bandera argentina y se sacaron varias fotos. Incluso llegó a hacerse estampar una remera con la foto de ambos y el hashtag #elcanillitadeAlberto.