Leopoldo Luque, médico de confianza de Diego Armando Maradona, fue citado a declaración indagatoria el pasado miércoles en la causa que investiga el fallecimiento del ídolo. El neurocirujano habló por primera vez luego de que se le cambiara la imputación de “homicidio culposo” a “homicidio simple con dolo eventual”. A raíz de esto, dio declaraciones a la prensa por primera vez.

“Yo sé como son estas cuestiones legales, que es un momento de acusación, y que yo soy una persona que tengo toda una familia detrás y que me voy a defender… que vamos a defender nuestro accionar, me imagino, con los imputados. (…) (Los fiscales) utilizaron muchas herramientas jurídicas para lastimar, pienso yo. Porque podemos hablar de cuestiones médicas, de omisión, negligencia, lo que quieras. Pero que nosotros hayamos tenido alguna idea de generarle un daño a Diego…eso a mí me hace muy mal, no lo puedo entender, me da ganas de salir a gritar”, comentó.

"Que nosotros hayamos tenido alguna idea de generarle un daño a Diego…eso a mí me hace muy mal, no lo puedo entender, me da ganas de salir a gritar”, comentó el cirujano.

Las indagatorias serán los días lunes, miércoles y viernes a partir del próximo 31 de mayo y Luque será el último en ir a declarar. Vale aclarar que además del cargo ya mencionado se acusa el neurocirujano de “uso de documento privado adulterado".

El resto de los imputados que comparten la primera acusación con Luque son: Ricardo Omar Almirón (37); la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36); el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29) y la psiquiatra Agustina Cosachov (35). A esta última también se la acusa de “falsedad ideológica”, luego de que firmara un documento sobre el estado de salud del "10" sin siquiera ir a visitarlo.

.

Diego Armando Maradona felleció el 25 de noviembre del 2020 en plena internación domiciliaria en el barrio privado de San Andrés (Tigre). Según la autopsia, murió por un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada". Luego descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".