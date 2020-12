Elías Zuñiga vivió uno de los momentos más dramáticos de su vida el último domingo por la noche cuando se bajó del camión recolector de basura y se cayó sobre el asfalto del barrio Del Trabajo de Neuquén.

Es que su compañero, que iba a bordo del rodado de 300 toneladas, no lo vio, dio marcha atrás y básicamente le aplastó las piernas.

"Cuando me caí y empecé a ver que el camión se me acercaba, me pasaron mil cosas por la cabeza", afirmó el joven, quien comenzó a arrastrarse hasta que sintió las dos ruedas arriba de sus piernas.

En ese dramático momento el conductor del vehículo se dio cuenta que lo había arrollado, lo asistió y lo llevó de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky según afirma LM Neuquén.

Zúñiga, que había estado aislado durante 15 días por ser positivo de coronavirus, le contó la situación a los médicos que lo atendieron, que no podrían creer que ni siquiera tuviera una fractura teniendo en cuenta lo que vivió.

Elías, afirmó que "sólo se le hincharon las piernas", pero que no tiene ningún otro tipo de lesión y que los médicos le recomendaron, por el intenso dolor, que tome calmantes y haga reposo.

Mientras se recupera "para volver al ruedo", Zúñiga descansa junto a su mujer y sus tres pequeñas hijas, que fueron un sostén muy grande en un momento muy complicado.