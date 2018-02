El asesinato de Fernando fue cometido el 29 de diciembre.

Jorge Zonzini, el vocero de la familia de Nahir Galarza, manifestó que la imputada por el crimen de Fernando Pastorizzo "lo único que hace en su celda es estudiar" y al ser consultado sobre si a la detenida alguna vez le surgió hablar sobre la víctima, aseguró que nunca le dijo nada sobre el difunto.

"No me dijo nada sobre Fernando. Lo único que hace es estudiar. Prepara sus materias, tiene que rendir. Tiene cuatro exámenes próximos. Aunque está detenida, la pueden llevar a rendir a la facultad. Ella quiere seguir estudiando", dijo el vocero en diálogo con el programa radial No me importa nada, que conduce Esteban Godoy Vallejos por Radio Trend Topic.

Además, reveló que le contó a la chica que "afuera dicen que sos un monstruo. Se creen que te preparaste toda la vida para arruinartela a vos y a un tercero y estar en una celda 2x3".

Agregó que él le prometió encargarse de ordenar las piezas y contó que le regaló dos libros porque sabe que ella "disfruta la literatura". Detalló que la joven ya los leyó y que le "gustaron mucho".