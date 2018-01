Las versiones y declaraciones de Nahir Galarza continúan contradiciéndose y, en las últimas horas, se dieron a conocer los mensajes que le envió a Fernando Pastorizzo después de muerto.



En una primera versión, dijo haber sido su pareja durante cuatro años pero después se desdijo y declaró no tener relación. Luego pasó de enterarse del crimen por un llamado telefónico de la madre de Fernando a confesar haber estado en el momento en que el arma se disparó "por accidente".



Los mensajes



Los mensajes de las 5.52 AM: hacía 37 minutos que Fernando había muerto y yacía sobre calle General Paz al 400, cuando la imputada envió dos mensajes: “La podés cortar?”, dice el primer mensaje enviado a las 5:52:02.



Luego envía un segundo texto de WhatsApp: "Ya te dije que no me vi con nadie", a las 5:52:32 AM del 29 de diciembre de 2017.

Los mensajes luego de que Fernando muriera.