Natacha Jait murió como consecuencia de una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria a falla multiorgánica", según determinaron los médicos forenses que practicaron la autopsia en la morgue judicial de San Fernando, informaron fuentes judiciales.



Para establecer de forma fehaciente por qué llegó a este cuadro, habrá que efectuar pericias complementarias y analizar pulmones, corazón, hígado y si tenía alguna droga en sangre y orina, explicaron los informantes.



Además, se realizará un cotejo entre la cocaína hallada en las fosas nasales de la víctima y la encontrada en el allanamiento realizado en una vivienda ubicada a tres cuadras del salón donde fue hallada sin vida y donde se ubicó a tres testigos del hecho.



Las fuentes también indicaron que en el cuerpo de la víctima "no había lesiones externas, signos de defensa en sus manos ni ninguna marca", por lo que está descartada alguna agresión con armas.



Sobre el resultado de la autopsia, el abogado de Jaitt, Alejandro Cipolla, apuntó que habrá que establecer "si había alcohol, droga o cocaína en el lugar y si ella estuvo consciente o fue una escena de crimen armada".



Acerca de la data de muerte, señaló que "no se pudo determinar la hora todavía" y que en las próximas horas, el cuerpo será retirado de la morgue por personal de la AMIA.



"Natacha era de religión judía, tienen que retirar su cuerpo y hacer la ceremonia. No sé si va a haber velatorio, tal vez sea entierro directamente. Hay que ver que dice la gente de la AMIA", detalló el abogado.