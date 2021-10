En el marco del escándalo que despertaron las declaraciones televisivas de Mavys Álvarez, la joven cubana que en sus 16 años habría mantenido una relación amorosa con Diego Maradona, Luis Ventura, periodista de Espectáculos, habló con Chiche Gelblung por la pantalla de Crónica HD, acerca de esta relación "ilegal" y sostuvo en forma contundente: "Son todos culpables, y si hay inocentes, son pocos".

Respecto a las denuncias públicas de Álvarez, Ventura detalló: "Hubo una complicidad de mucha gente mayor de edad". "Ella se siente afectada por la privación ilegítima de la libertad, el haber sido empujada a hacer cosas de las que no estaba decidida, o a lo mejor en algún momento lo estuvo. Pero ella no se quería operar de las mamas, y la hicieron operar si o sí", agregó el periodista.

Sobre la cirugía estética de mamas, a la que habría sido sometida la joven cubana por orden de Maradona, Ventura puntualizó que "no solamente es criminal, sino que es ilegal porque es una menor de edad que no tiene una autorización de una persona mayor". Además, remarcó que ese hecho "demuestra de que manera se manejaban las influencias".

En esa línea, Ventura también responsabilizó al médico que le realizó la operación estética. "Si no tuviera responsabilidad no tendría que tener ningún problema en responder, pero hoy no lo hace. Seguramente tenga que explicarlo en un Juzgado", enfatizó.

Asimismo, remarcó que Claudia (Villafañe), la esposa de Maradona en ese entonces, estaba al tanto de los romances que el ex futbolista mantenía. "Ella sabía, por eso se separa", sentenció Ventura. "No soportaba la idea que Diego tuviera un vínculo con chicas de 13, 14 años, que tuvieran menos que la edad de sus propias hijas", agregó. Aunque mencionó que seguramente "después salgan a desmentirlo".

No obstante, el periodista subrayó que la relación que Maradona mantuvo con Mavys Álvarez, "es la punta del iceberg". Y destacó: "Cuando aflore todo el témpano debajo del agua, ahí te quiero ver, porque esto recién empieza, va haber un desfile de este tipo de situaciones, y en la Argentina, no tenes que irte a Cuba".