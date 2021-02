Varias familias de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, denunciaron que sus familiares fallecidos están depositados y olvidados en su féretros, en un galpón común sin ventilación ni seguridad, desde hace casi un año, al inicio de la cuarentena por el coronavirus.

El miércoles pasado, una familia realizó la denuncia en la comisaría Primera de esa ciudad, que recayó en el Juzgado de Instrucción N° 2 de esta ciudad a cargo de la Dra. María Cristina Barrionuevo. Además, tras la denuncia de una familia, la empresa funeraria los amenazó con que no iban a cremar el cuerpo de su ser querido, por haber hecho el reclamo ante la Justicia.

Según detallararon los hijos de una de las mujeres fallecidas, son al menos cien muertos los que aún no pudieron ser cremados, entregadas sus cenizas a sus deudos y que están depositados en este almacén propiedad de la funeraria Ramón Oviedo.

El galpón donde tiene acumulados los cadáveres.

A su vez, otra familia reclamó la semana pasada que su padre todavía no había sido cremado, tras fallecer en marzo del año pasado.

Los medios locales aseguraron que la empresa Ramón Oviedo, (una de las dos funerarias que presta servicios en esta ciudad) señaló que había más de 70 cuerpos esperando una cremación desde que comenzó la pandemia y que estos se encontraban “a resguardo en una bóveda”.

El relcamo de los familiares por la urgente cremación de sus seres queridos

Las declaraciones de la empresa funeraria dieron lugar a que otra familia exigiera ver el lugar donde estaba resguardado el cadáver de su padre. La familia denunció en la redes sociales que la funeraria les había cobrado más de 200 mil pesos por mantener el féretro en un lugar refrigerado y acondicionado hasta que llegara el momento de la cremación y querían corroborar que ese servicio se estuviera cumpliendo.

“Decidimos acercarnos a las instalaciones para constatar que el cuerpo de mi suegro esté en resguardo y buenas condiciones y no fue así. Se encontraba en el piso de un galpón en la calle Campos", indicó una de las familias.

Asimismo, describieron que los féretros "no tienen cámara de frío ni sistema de ventilación ni tampoco está acondicionado para el resguardo de cuerpos". "Había olor a podrido y 300 cadáveres más en un galpón con una puerta de chapa y un foquito de luz”, explicaron.

.

“A raíz de nuestra desesperación Ramón Oviedo nos prometió cremar a mi suegro junto al señor Sena este 25 (de febrero). Ahora nos dicen que, porque denunciamos, no nos van a cremar a nuestros seres queridos”, sostuvieron los familiares.

Más abajo en su denuncia pública en la redes sociales calificaron de "estafa y una falta de respeto" sus seres queridos, el accionar de le empresa funeraria. Asimismo, el marido de una denunciante aseguró que la familia de su "está destruida”.

"La pronvincia de Tierra del Fuego me tiene que agradecer": La respuesta del dueño de la sala velatoria

Ángel Oviedo, dueño de la funeraria, admitió en declaraciones a Radio Universidad de Río Grande, que hay "47 fallecidos en Ushuaia que no pueden ser cremados y se encuentran en el tanatorio, que es un depósito habilitado para los fallecidos, que están en féretros metálicos herméticamente sellados y rotulados". "Es como si fuesen nichos, pero dentro de un tanatorio y un depósito mortuorio. Son 47 que están esperando cremación y fallecieron por causas que no fueron Covid”, explicó.

Además, el empresario alardeó que la provincia de Tierra del Fuego le tiene que agradecer, porque, según Oviedo, en medio de la pandemia acondicionó "un depósito para poder tener en custodia mortuoria hasta cien fallecidos, porque no había otro lugar para tenerlos".

"Yo tengo los fallecidos en un tanatorio, con custodia mortuoria, con todos los seguros y resguardo”, remarcó.

Oviedo culpó así a las entidades gubernamentales por no autorizar a la empresa funeraria a inhumar a los difuntos en tierra y provocar un “desborde porque todos (los fallecidos por Covid-19) deben ser cremados”.

.

"En Tierra del Fuego había entre cuatro y cinco cremaciones mensuales, dos eran de la ciudad de Ushuaia y dos o tres de Río Grande e íbamos a cremar a Río Gallegos. Sobraba crematorio, pero luego hubo un desborde y hoy se obliga a cremar a todos los cuerpos Covid", aseveró Oviedo.

Por otra parte, el empresario de la principal funeraria de la ciudad de Ushuaia indicó que hace un mes presentó un proyecto para instalar un complejo funerario "que va a contar con un crematorio, con sala velatoria y capilla, en la ciudad de Tolhuin, para tomar las cremaciones de Ushuaia y Río Grande".

La municialidad de Ushuaia culpó a la gobernación provincial

Lucas Corradi, subsecretario de Políticas Sanitarias de la municipalidad de Ushuaia, pateó la pelota y afirmó que el resguardo de los féretros le corresponde a la gobernación provincial y que la responsabilidad del municipio es sólo la de "velar por el correcto funcionamiento del cementerio durante la pandemia".

.

"Por eso se acordó que todos los casos de COVID-19 fueran a cremación, para evitar sepultura bajo tierra. Salvo algunas excepciones religiosas específicas, en las que el féretro tiene un tratamiento de bóveda, como si fuera un nicho bajo tierra y que son autorizados por la provincia", explicó el funcionario.

Corradi se refirió de lleno al precario almacén que contiene los cuerpos y apuntó que "la provincia debería tomar medidas en ese sentido", porque se trata de "un tema de salud pública, porque son cadáveres y por ello no puede ser tratado como basura, sino como lo que son, los cuerpos de las familias de nuestra ciudad".

En ese sentido, remarcó que "la ciudad no tiene competencia en ese lugar". "Si se abre un consultorio médico o una clínica, no es competencia del Municipio, porque no tiene facultades. Es competencia sanitaria de la provincia", concluyó el funcionario.